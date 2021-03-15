İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Resmi Gazete'de yayımlanmıştı... İşten çıkarma yasağında son durum
İşten çıkarma yasağı, Kabine Toplantısı ile beraber gündeme gelen başlıklardan oldu. Kritik toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısa çalışma ödeneğinin mart sonunda bitirileceğini bildirdi. Açıklama sonrası gözler işten çıkarma yasağına çevrildi. Pandemi döneminde işçilerin haklarını korumaya yönelik uygulanmaya başlanan işten çıkarma yasağı geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayınlanarak 2 ay daha uzatılmıştı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, işçi çıkarma yasağında son gelişmeler.
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İşten çıkarma yasağı olarak da bilinen iş sözleşmesini işçiye devreden fesih yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüste ekonomik önlemlere yönelik alınan işten çıkarma yasağı ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi 17 Mart’tan itibaren uzatılmış oldu. İşten çıkarma yasağı böylece mayıs ayına kadar uzatılmış oldu. Öte yandan işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 2021 yılının Haziran ayına kadar uzatılma yetkisine sahip.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.
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BAKAN SELÇUK TWITTER'DAN PAYLAŞTI
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.
Fesih kapsamına girmeyen durumlar:
İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,