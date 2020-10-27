İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, ekonomik etkilerini azaltmak için kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararının Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından, söz konusu kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek?
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Kamuoyu tarafından 'işten çıkarma yasağı' olarak bilinen ve bir süredir uygulamada olan 'iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenleme', işveren ve işçilerin gündeminde yer alıyor. Son olarak geçtiğimiz eylül ayında uzatma kararı alınan uygulama için yeni bir karar daha alındı. İşte, işten çıkarma yasağının biteceği o tarih ve Resmi Gazete'de yayımlanan o yazı...
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SÜRE 2 AY DAHA UZATILDI
Kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtı 2 ay daha uzatıldı. Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
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FESİH KISITINA İLİŞKİN DÜZENLEME
İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.
Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.
Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.
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BAKAN SELÇUKTAN DEĞERLENDİRME
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına ilişkin, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kısa çalışma ödeneği ve fesih kısıtının 2 ay daha uzatılmasına yönelik Cumhurbaşkanı kararlarına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Bakan Selçuk, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanı'mız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.