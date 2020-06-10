İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?
İşten çıkarma yasağı devam ediyor. Koronavirüs sürecinde ekonomik desteklerin sunulmasının ardından yasak getirilmişti. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. Detayları belli olan İstihdam Kalkanı Paketi ile işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılması bekleniyor. İşte İstihdam Kalkanı Paketi ile ilgili merak edilenler...
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İşten çıkarma yasağının ne zaman biteceği araştırılan konular arasında yerini aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın geçen hafta duyurduğu istihdam kalkanı paketinin ayrıntıları belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada iş dünyasını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu ve İstihdam Kalkanı Paketi’nin yolda olduğunu söyledi. Bu paketle işten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılması bekleniyor. İşte detaylar…
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstihdam Kalkanı Paketi’nin yolda olduğunu söyledi. İşten çıkarma yasağının 3 ay daha uzatılması bekleniyor. Yasak normalde 17 Temmuz'a kadar devam edecekti. 3 aylık uzatma ile birlikte yasak 17 Ekim'e kadar uzatılmış olacak.
İSTİHDAM KALKANI PAKETİ İÇERİSİNDE NELER VAR? Hem iş arayanlar için hem de işini kaybedenler için umut olacak İstihdam Kalkanı Paketi geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün yaptığı açıklamada iş dünyasını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. İşini kaybedenler, çek yükümlülükleri, kamu bankalarının sermayesine ilişkin yapılacak yenilikler belli olmaya başladı. 1 Ocak 2019 ve Nisan 2020 tarihleri arasında işini kaybedenler tekrar işe alınırsa işveren desteklenecek. Devlet işverenin maliyetini işverenle paylaşacak.
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25 yaş altı ve 50 yaş üzeri için de pakette yenilikler var. Bu şartlardaki kişilere esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma modeli sunulacak. Buna katılan işverenlere teşvik verilmesi bekleniyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nin kolaylaştırılmış şekilde devam etmesi bekleniyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanamayanlar için de nakdi ücret desteği veriliyordu, bunun devam etmesi bekleniyor. İş yerleri ilave istihdam sağlarsa teşvik edilecek. Kısa Çalışma Ödeneği’nin kolaylaştırılmış şekilde devam etmesi bekleniyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanamayanlar için de nakdi ücret desteği veriliyordu, bunun devam etmesi bekleniyor. İş yerleri ilave istihdam sağlarsa teşvik edilecek.