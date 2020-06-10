İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı?

25 yaş altı ve 50 yaş üzeri için de pakette yenilikler var. Bu şartlardaki kişilere esnek çalışma, yarı zamanlı çalışma modeli sunulacak. Buna katılan işverenlere teşvik verilmesi bekleniyor.

Kısa Çalışma Ödeneği’nin kolaylaştırılmış şekilde devam etmesi bekleniyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanamayanlar için de nakdi ücret desteği veriliyordu, bunun devam etmesi bekleniyor. İş yerleri ilave istihdam sağlarsa teşvik edilecek.

Kısa Çalışma Ödeneği’nin kolaylaştırılmış şekilde devam etmesi bekleniyor. Kısa Çalışma Ödeneği’nden yararlanamayanlar için de nakdi ücret desteği veriliyordu, bunun devam etmesi bekleniyor. İş yerleri ilave istihdam sağlarsa teşvik edilecek.