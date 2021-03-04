Gündem Haber Giriş: 04 Mart 2021 - 16:52 | 04 Mart 2021 - 16:53

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte yaşanan son gelişmeler

Yüz binlerce çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren işten çıkarma yasağına ilişkin son karar ve gelişmeler merak ediliyor. Bilindiği üzere işletmelere işten çıkarma yasağı getirilmiş ve bir süredir uygulanmaktaydı. Nisan ayına kısa bir süre kala, bu uygulamanın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?