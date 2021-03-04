İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte yaşanan son gelişmeler
Yüz binlerce çalışanı ve işvereni yakından ilgilendiren işten çıkarma yasağına ilişkin son karar ve gelişmeler merak ediliyor. Bilindiği üzere işletmelere işten çıkarma yasağı getirilmiş ve bir süredir uygulanmaktaydı. Nisan ayına kısa bir süre kala, bu uygulamanın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?
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Ülkemizde koronavirüsle mücadele kapsamında bir süredir kapalı olan bazı işletmeler yeniden faaliyete geçti. Yaşanan bu gelişmelerin ardından pandemi döneminde istihdamı korumak amacıyla devreye alınan desteklerin ne zaman biteceği merak konusu oldu. İşte, işten çıkarma yasağında son durum...
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Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre işten çıkarma yasağının süresinde uzatılmaya gidildi. Pandemi sürecinde başlayan kısa çalışma ödeneği son kez 31 Mart’a kadar devam edecek. 17 Mart’ta sona erecek olan işten çıkarma yasağı da mayıs ortasına kadar uzatıldı.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
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HAZİRAN AYINA KADAR UZATILABİLİR
İş kanuna eklenen geçici 10. maddenin 4. fıkrası hükmü, Cumhurbaşkanı’na bu maddenin birinci ve ikinci fıkrasında yer alan üç aylık süreleri her defasında en fazla üçer aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatmaya yetki veriyor.