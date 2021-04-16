İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte resmi tarih bilgisi

Koronavirüs salgını sürecinde ekonomik desteklerin sunulmasının ardından işten çıkarma yasağı getirilmişti. Bir süredir devam eden bu uygulamanın ne zaman sona ereceği, başta işverenler ve çalışanlar olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. İşte, konuya dair en son gelişmeler...