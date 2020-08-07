İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağının uzatıldığı tarih

İşten çıkarma yasağı süreci hakkında detaylar, pek çok çalışanın merak ettiği husus olmaya devam ediyor. Pandemi dolayısıyla iş yerinde azaltma yoluna gitmek isteyen işverenler için bazı destekler sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu çerçevede işçilerin haklarını korumak amacıyla da işten çıkarma yasağı uygulamasını getirdi. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, işten çıkarma yasağı çerçevesinde işçileri ve işverenleri yakından ilgilendiren bazı detaylar



