İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağının biteceği tarih
İşten çıkarma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüs sürecinde uygulanan işten çıkarma yasağı devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. İşte işten çıkarma yasağının biteceği tarih…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
İşten çıkarma yasağı ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresinin uzatıldığı duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Karara göre, koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı.
2
Abone Ol
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı. Karara göre, koronavirüs nedeniyle, 30 Haziran dahil bu tarihe kadar kısa çalışma ödeneği uygulamasına başvuran işyerleri için uygulama ağustos sonuna kadar geçerli olacak, yeni başvuru alınmayacak. Ancak daha önce başvuran işletmeler bu hakkı kullanabilecek. Böylece nisan itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başlayan işyerleri, 5 ay süreyle uygulamadan yararlanmış olacak. Nisandan sonra kısa çalışmaya başvuranlar da 5 aylık süreyi tamamlayabilecek.