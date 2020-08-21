MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağının biteceği tarih
GeriGündem İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağının biteceği tarih
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 21 Ağustos 2020 - 12:54 | 

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte işten çıkarma yasağının biteceği tarih

İşten çıkarma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili araştırmalar hızlandı. Koronavirüs sürecinde uygulanan işten çıkarma yasağı devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. İşte işten çıkarma yasağının biteceği tarih…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

İşten çıkarma yasağı ile ilgili güncel açıklamalar yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresinin uzatıldığı duyuruldu. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Karara göre, koronavirüs nedeniyle uygulamaya konulan işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı.

2İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR
Abone Olgoogle-news

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı.
Karara göre, koronavirüs nedeniyle, 30 Haziran dahil bu tarihe kadar kısa çalışma ödeneği uygulamasına başvuran işyerleri için uygulama ağustos sonuna kadar geçerli olacak, yeni başvuru alınmayacak. Ancak daha önce başvuran işletmeler bu hakkı kullanabilecek. Böylece nisan itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başlayan işyerleri, 5 ay süreyle uygulamadan yararlanmış olacak. Nisandan sonra kısa çalışmaya başvuranlar da 5 aylık süreyi tamamlayabilecek.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi