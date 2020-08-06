İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, işçi ve işverenin fesih sürecindeki hakları

İşten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu kapsam işverenler, işçi çıkarma yoluna sadece belirli koşullar dahilinde gidebilecek. Nedensiz ve koşulsuz çıkarılan işçi için ise ceza ödemesi gerçekleştirecek. Peki, işten çıkarma yasağı kapsamında işçi ve işvereni ilgilendiren detaylar neler? İşte, Avukat Sinem Rumeli'nin bu konu hakkında verdiği bazı bilgiler