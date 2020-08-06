İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, işçi ve işverenin fesih sürecindeki hakları
İşten çıkarma yasağı süreci hakkında detaylar, pek çok çalışanın merak ettiği husus olmaya devam ediyor. Pandemi dolayısıyla iş yerinde azaltma yoluna gitmek isteyen işverenler için bazı destekler sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu çerçevede işçilerin haklarını korumak amacıyla da işten çıkarma yasağı uygulamasını getirdi. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, işten çıkarma yasağı çerçevesinde işçileri ve işverenleri yakından ilgilendiren bazı detaylar
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İşten çıkarma yasağı, Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre 17 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu kapsam işverenler, işçi çıkarma yoluna sadece belirli koşullar dahilinde gidebilecek. Nedensiz ve koşulsuz çıkarılan işçi için ise ceza ödemesi gerçekleştirecek. Peki, işten çıkarma yasağı kapsamında işçi ve işvereni ilgilendiren detaylar neler? İşte, Avukat Sinem Rumeli'nin bu konu hakkında verdiği bazı bilgiler
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31 Temmuz Resmi Gazetesi’nde yayımlanan kararla, corona virüsü salgını olası ekonomik önlemleri kapsamında getirilen işten çıkarma yasağı başta olmak üzere çok sayıda çalışanı ilgilendiren düzenlemeler yapılmıştır.
İşten çıkarma yasağının uzatılması, istihdama ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş olup işten çıkarma yasağı 17 Eylül’e kadar uzatılmıştır.
İlgili düzenleme corona virüs salgını gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresinin, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilmesi için Cumhurbaşkanı'na yetki vermektedir.
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Fesih yasağının istisnası var mıdır?
İş Kanunu Madde 25/II’de düzenlenen ‘’İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları’’ fesih yasağının dışında tutulmuştur. Bu kapsamda işveren bu süreçte Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık sebebiyle işçisini işten çıkarabilecektir.
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Ayrıca, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih yasağının istisnaları arasına eklenmektedir.
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Fesih yasağına uymamanın yaptırımı nedir?
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacaktır.