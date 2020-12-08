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Hürriyet
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Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 11:35 | 

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte belirlenen son tarih

İşten çıkarma yasağı süreci hakkında ayrıntılar pek çok çalışanın merak ettiği konu olmaya devam ediyor. Pandemi dolayısıyla iş yerinde azaltma yoluna gitmek isteyen işverenler için bazı destekler sağlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu çerçevede işçilerin haklarını korumak amacıyla da işten çıkarma yasağı uygulamasını getirdi. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

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'İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?' sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Corona virüsü pandemisi nedeniyle, işçilerin haklarını korumak amacıyla getirilen işten çıkarma yasağı yeniden uzatıldı. Bu kapsam işverenler, işçi çıkarma yoluna sadece belirli koşullar dahilinde gidebilecek. Nedensiz ve koşulsuz çıkarılan işçi için ise ceza ödemesi gerçekleştirecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İKİ AY DAHA DEVAM EDECEK
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI İKİ AY DAHA DEVAM EDECEK

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararları, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

3FESİH KISITINA İLİŞKİN DÜZENLEME
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FESİH KISITINA İLİŞKİN DÜZENLEME

İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.

Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.

Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.

 

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