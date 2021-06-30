İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağında son durum

İşçi çıkarma yasağı ve İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, sorusu çok sayıda vatandaş tarafından takip ediliyor. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, işçinin sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. İşçi çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Ancak işten çıkarma yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.