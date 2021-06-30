İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşçi çıkarma yasağında son durum
İşten çıkarma yasağı çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile pandemi döneminde uygulanan işten çıkarma yasağı geçtiğimiz aylarda uzatılarak netlik kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yer alan işçi çıkarma yasağı haziran ayına kadar uzatılmıştı. Temmuz ayının gelmesiyle beraber gözler işçi çıkarma yasağında son duruma çevrildi. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? İşte, işten çıkarma yasağı ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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İşçi çıkarma yasağı ve İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor, sorusu çok sayıda vatandaş tarafından takip ediliyor. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, işçinin sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. İşçi çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır. Ancak işten çıkarma yasağı ile ilgili herhangi bir açıklama gelmedi.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI UZATILDI MI?
Kabine Toplantısı'nda işten çıkarma yasağı hakkında herhangi bir gelişmeye yaşanmadı. Geçtiğimiz haftalarda yapılan son açıklama ise şu şekilde;
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı.
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İşten çıkarma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.
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Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler. Bu bilgilere göre işten çıkarma yasağının uzatıldığına dair yeni bir açıklama gelmedi.
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Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.
Fesih kapsamına girmeyen durumlar:
İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,