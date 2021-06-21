İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Haziran detayı!
İşten çıkarma yasağı için detaylar, çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Pandemi koşulları dolayısıyla işverenlerin işçi çıkarma olanaklarını kısıtlayan işten çıkarma yasağı, Resmi Gazete ile netlik kazanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da dile getirilen işten çıkarma yasağı tarihi, Haziran ayı olarak belirlenmişti. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İşçi çıkarma yasağı ve İşten çıkarma yasağı olarak bilinen fesih yasağı pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. İşten çıkarma yasağı dolayısıyla işverenler işten çıkarma yapamıyor. Ancak bunun bazı istisnaları da bulunuyor. Pek çok işçi ve işveren de bu yasağın ne zaman sona ereceğini sorguluyor. İşte, işten çıkarma yasağında son durum...
2
SON TARİH: 30 HAZİRAN
İCumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı.
İşten çıkarma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.
Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.
3
Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.
Fesih kapsamına girmeyen durumlar:
İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,