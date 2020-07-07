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Hürriyet
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Haber Giriş: 07 Temmuz 2020 - 11:52,

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İşten çıkarma yasağının ne zaman sona ereceği araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlar birçok ekonomik destek sağlanıyor. Bu ekonomik desteklerin yanı sıra bir süredir işten çıkarma yasağı uygulanıyor. Bu yasağın uzayıp uzamadığı ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

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İşten çıkarma yasağının ne zaman biteceği araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından koronavirüs sürecinde ekonomide alınan önlemlere değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kısa çalışma ödeneği ve nakdi destek ödemesinin 1 ay daha uzatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir.’ dedi.

2İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?

Haziran ayında konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir." diye konuştu.
17 Temmuz'da sona ermesi beklenen işten çıkarma yasağı Ağustos ayına kadar uzatılmış oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir."

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