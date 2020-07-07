İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR? Haziran ayında konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir." diye konuştu.

17 Temmuz'da sona ermesi beklenen işten çıkarma yasağı Ağustos ayına kadar uzatılmış oldu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir."