İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? Mayıs detayı!

Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamalarla, Kısa Çalışma Ödeneği’nin nisan, mayıs ve haziran aylarını kapsayacak şekilde uzatıldığı açıklandı. Buna göre, nisan ayında geride kalan 20 gün de bu kapsama girecek. İş Kanunu’na göre, nisan ayı için bildirimler mayıs ayında yapılıyor. Bu nedenle eğer bir işveren çalışanını ücretsiz izne çıkardıysa, bundan vazgeçip mayıs ayı başında ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ şıkkını işaretleyerek, bildirimde bulunabilecek. Daha öncesinde kısa çalışma uygulamasından çıktığına ilişkin bildirimde bulunduysa da online olarak yeniden giriş yapabilecek.