İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor?

İşten çıkarma yasağı ile ilgili güncel açıklamalar araştırılıyor. İşten çıkarma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili geçtiğimiz günlerde yapılan kabine toplantısının ardından koronavirüs sürecinde ekonomide alınan önlemlere değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. İşte konu ile ilgili detaylar…
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İşten çıkarma yasağının ne zaman biteceği ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara birçok ekonomik destek sağlanıyor. Bu ekonomik desteklerin yanı sıra bir süredir işten çıkarma yasağı uygulanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir.’ dedi.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTİYOR?
Haziran ayında konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Çalışma Ödeneği'nden faydalanma süresini 1 ay daha uzatıyoruz. Bununla bağlantılı, nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecek. Bununla bağlantılı olarak iş feshi sınırlaması ve dolayısıyla nakdi ücret desteği de 1 ay daha devam edecektir." diye konuştu. 17 Temmuz'da sona ermesi beklenen işten çıkarma yasağı Ağustos ayına kadar uzatılmış oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Halkımızdan tek isteğimiz, bu süreçte kurallara uyarak, işlerine, üretimlerine, ülkelerine sahip çıkarak bize destek olmasıdır. İçerideki ve dışarıdaki ortak kanaat Türkiye'nin salgın sonrası yeniden şekillenecek dünyanın yıldız ülkelerinden biri olacağı yönündedir."