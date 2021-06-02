İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağında son tarih!
İşten çıkarma yasağının sona ereceği tarih, koronavirüs pandemi sürecinde gündemde yer almaya devam ediyor. Pandemide alınan ekonomik önlemler kapsamında iş sözleşmesini çalışana devreden fesih yasağında uzatılmaya gidildi. 17 Mayıs itibariyle yeniden uzatılan işten çıkarma yasağı ile işveren, yakın zamana kadar ‘KOD 29’ olarak tanımlanan belirli durumlarda işten çıkarma yapabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile işten çıkarma yasağı hazirana kadar uzatılmıştı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte, işten çıkarma yasağında son tarih ve konuyla ilgili bilgiler.
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İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek sorusu çalışanları yakından ilgilendiriyor. Geçtiğimiz yıldan beri uygulanan işten çıkarma yasağı Resmi Gazete'de yayınlanarak mayıs ayına kadar uzatılmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan alınan kararla, işten çıkarma yasağının bir kez daha uzatıldığını bildirdi. Çalışanların haklarını korumaya yönelik hayata geçirilen işten çıkarma yasağı 30 Haziran'a kadar devam edecek.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda Enerjitik Malzemeler Üretim Tesisi Açılış Etkinliği töreninde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan milyonları ilgilendiren müjdeleri peş peşe açıkladı.
İşten çıkarma yasağı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi;
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Ayrıca TESKOMB kefaletiyle taksit ödemesi yapamayın 240 bin kişinin 1 milyar lira tutarındaki borcu daha sonra tahsil edilmek üzere TESKOMB tarafından bankaya ödenmiştir. Çek ve senetlerle ilgili başka bir düzenleme de Meclis'te gerçekleştiriyor. İş sözleşmelerinin fesih yasağı 30 Haziran'a kadar uzatılmıştır.
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Gelir kaybına uğramış, nakit akışı bozulmuş ama istihdamını koruyan, imalat sektörlerinde faaliyet gösteren mikro ve küçük işletmelere yöneliktir. Mikro işletmeler 30 bin, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz tamamı faizsiz şekilde bu destekten faydalanacaklardır. Mikro ve küçük işletmeler 3 Mayıs'tan itibaren e-devlet üzerinden KOSGEB aracılığıyla başvurularını yapabilirler.
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17 MAYIS'TA BİTECEKTİ
İşten çıkarma yasağı ve ücretsiz izin uygulaması ise alınan kararlarla 17 Mayıs’a kadar uzatılmıştı.
Alınan kararla birlikte 30 Haziran'a kadar uzatıldı.