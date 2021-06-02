Ekonomi Haber Giriş: 02 Haziran 2021 - 03:57 | 02 Haziran 2021 - 03:57

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek, uzatıldı mı? İşte işten çıkarma yasağında son tarih!

İşten çıkarma yasağının sona ereceği tarih, koronavirüs pandemi sürecinde gündemde yer almaya devam ediyor. Pandemide alınan ekonomik önlemler kapsamında iş sözleşmesini çalışana devreden fesih yasağında uzatılmaya gidildi. 17 Mayıs itibariyle yeniden uzatılan işten çıkarma yasağı ile işveren, yakın zamana kadar ‘KOD 29’ olarak tanımlanan belirli durumlarda işten çıkarma yapabiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklama ile işten çıkarma yasağı hazirana kadar uzatılmıştı. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte, işten çıkarma yasağında son tarih ve konuyla ilgili bilgiler.