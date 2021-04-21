İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Resmi Gazete'de yayınlanarak uzatılmıştı! İşte son durum
İşten çıkarma yasağının ne zaman biteceği, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Ekonomiye dair açıklama yapan Cumhurbaşkanı, kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı alındığını bildirdi. Pandemi döneminde ekonomik önlemler kapsamında hayata geçirilen bir diğer uygulama olan işten çıkarma yasağına gözler çevrildi. Daha önce Resmi Gazete'de yayınlanarak işten çıkarma yasağı 2 ay uzatılmıştı. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek ve uzatıldı mı? İşte, milyonların merak ettiği işten çıkarma yasağının sona ereceği tarihle ilgili ayrıntılı bilgiler.
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İşten çıkarma yasağı, çalışanlar tarafından takip ediliyor. Koronavirüs pandemisinde 2020 yılında uygulamaya konulan işten çıkarma yasağı, kısa çalışma ödeneğinde yaşanan gelişme sonrası gündeme geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatılmıştı. İşten çıkarma yasağında henüz yeni bir durum yaşanmadı. 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile işten çıkarma yasağı mayıs ayına kadar devam edecek.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin, 17 Mart 2020 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılması düzenlendi.
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.
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BAKAN TWITTER'DAN PAYLAŞMIŞTI
Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi, 17 Mart'tan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için tedbirlerimize devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla Nakdi Ücret Desteği ve Fesih Kısıtı'nı 2 ay süreyle uzatıyoruz." ifadesini kullandı.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞININ GEÇERSİZ OLDUĞU DURUMLAR
Çalışanının işten ayrılışını, SGK’ya bildiren işyerleri fesih türüne göre kod seçmek zorunda. İstifa için ‘03’, işçinin haklı nedenle feshi için ’25’, işverenin haklı nedenle feshi için ‘29’ ve işyeri kapanması için ‘17’ no.lu kodlar seçiliyor. Ve bu kodlar fesih yasağı kapsamına girmeyen durumları da ifade ediyor.
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Fesih kapsamına girmeyen durumlar:
İş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi,