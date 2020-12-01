İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Fesih yasağında son durum: O tarihe kadar uzatıldı
İşten çıkarma yasağı olarak da bilinen fesih yasağı son dakika gelişmeler ile gündemde yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Kasım tarihi itibariyle uzatılmıştı. Pandemi döneminde işçilerin haklarını korumaya yönelik uygulanan fesih kısıtlaması bir süre daha devam edecek. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte, işten çıkarma yasağında son durum bilgileri.
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İşten çıkarma yasağı pandemi döneminde hayata geçirilerek uygulamaya konuldu. Milyonlarca çalışanı ilgilendiren işten çıkarma yasağı 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi 17 Kasım'dan itibaren 2 ay daha uzatıldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk, "Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı." dedi. İşte, ayrıntılar.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı.
Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.
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Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.
İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.
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16 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Daha önce açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.
Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı.