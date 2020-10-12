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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Ekim 2020 - 19:47 | 

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? Resmi Gazete'da yayınlanan işten çıkarma yasağı o tarihe kadar uzatıldı!

İşten çıkarma yasağı ne zaman bitiyor? sorusu koronavirüs pandemisinde gündemde yer almaya devam ediyor. İşçilerin haklarını korumak amacıyla getirilen işten çıkarma yasağı Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldı. 17 Nisan’da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağının uzatılmasıyla ilgili karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Daha önce de işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı. İşte, çıkarma yasağının sona ereceği tarih ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

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İşten çıkarma yasağı Türkiye'nin koronavirüs salgınında ekonomik önlemler kapsamında getirilen düzenlemeler arasında yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, pandemi dolayısıyla iş yerinde azaltma yoluna gitmek isteyen işverenler için bazı destekler sağlayarak, bu çerçevede işçilerin haklarını korumak amacıyla da işten çıkarma yasağı uygulamasını getirmişti. Cumhurbaşkanlığı kararıyla 17 Eylül'den itibaren işçi çıkarma yasağı 2 ay daha uzatıldı. İşte, ayrıntılar.

2İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?

İşten çıkarma yasağı iki ay daha uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, 4857 sayılı İş Kanunu'nda işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemeyi içeren geçici 10'uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen sürelerin 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren iki ay daha uzatılması düzenlendi.

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İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.Ayrıca geçici maddede işverene, çalışanlarını 3 aylığına ücretsiz izne ayırmasına ilişkin düzenlemeye de yer verilmişti.

Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu düzenlemelerin süresi 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatıldı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağının 17 Eylül'den itibaren 2 ay daha uzatılmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı."

517 AĞUSTOS’TA 1 AY UZATILMIŞTI
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17 AĞUSTOS’TA 1 AY UZATILMIŞTI

İş Kanunu’na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilemesi yasaklandı. İşverene, çalışanı 3 aylığına ücretsiz izne ayırma imkanı veren geçici maddede, Cumhurbaşkanına da bu süreleri, 30 Haziran 2021’e kadar her defasında en az üçer aylık sürelerle uzatma yetkisi verildi. Bu madde uyarınca, 17 Nisan’da uygulanmaya başlayan işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos’tan itibaren geçerli olmak üzere 1 aylığına uzatılmıştı.

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