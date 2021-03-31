İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte en son gelişmeler

İşten çıkarma yasağı son gelişmeler ile takip ediliyor. Kamuoyu tarafından 'işten çıkarma yasağı' olarak bilinen ve geçtiğimiz yıldan bu yana uygulamada olan 'iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenleme', işveren ve işçilerin gündeminde yer alıyor. Daha önce uzatılması kararlaştırılan karar için gözler son tarihe çevrildi. İşte, işten çıkarma yasağının biteceği tarihle ilgili bilgiler...