İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağında son dakika gelişmeler
İşten çıkarma yasağında son dakika gelişmeler, çalışanların gündeminde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi dolayısıyla işçilerin haklarını koruma amacıyla hayata geçirilen feshi yasağı, Cumhurbaşkanı kararıyla uzatıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla işçi çıkarma yasağı eylül ayına kadar devam edecek. Milyonlarca çalışan şimdi işten çıkarma yasağının sona ereceği tarihi merak ediyor. Peki, işten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte, iş feshi yasağıyla ilgili ayrıntılar.
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Fesih yasağı, corona virüsü pandemisi nedeniyle işverenin işten çıkış işlemlerini kısıtlamak için getirildi. İşten çıkarma yasağı kapsamında milyonlarca çalışanın hakları göz önüne alınarak iş sözleşmesini feshetme yetkisi sadece işçi tarafında devam etmesi olarak belirlendi. Daha önce de uzatılması duyurulan işten çıkarma yasağı süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı. İşte, detaylar...
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMANA KADAR UZADI?
İşten çıkarma yasağının uzatılması, istihdama ilişkin düzenlemeleri içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmiş olup işten çıkarma yasağı 17 Eylül’e kadar uzatıldı.
Resmi Gazete’de yayımlanan kararlarla, milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren düzenlemeler yapıldı. Cumhurbaşkanı kararıyla, ücretsiz izin ve işten çıkarma yasağının süresi 17 Eylül’e kadar uzatıldı. 2.3 milyon çalışanın yararlandığı kısa çalışma uygulaması da sektörel ayrım yapılmaksızın ağustos ayı sonuna kadar uzatıldı.
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Karara göre, koronavirüs nedeniyle, 30 Haziran dahil bu tarihe kadar kısa çalışma ödeneği uygulamasına başvuran işyerleri için uygulama ağustos sonuna kadar geçerli olacak, yeni başvuru alınmayacak. Ancak daha önce başvuran işletmeler bu hakkı kullanabilecek. Böylece nisan itibariyle kısa çalışma ödeneğinden yararlanmaya başlayan işyerleri, 5 ay süreyle uygulamadan yararlanmış olacak. Nisandan sonra kısa çalışmaya başvuranlar da 5 aylık süreyi tamamlayabilecek.
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FESİH YASAĞI NEDİR?
Fesih yasağı, corona virüsü pandemisi nedeniyle işverenin işten çıkış işlemlerini kısıtlamak için getirildi.İş sözleşmesini feshetme yetkisi sadece işçi tarafında devam etmesi olarak belirlendi.
Söz konusu metne göre; 4857 sayılı İş Kanununa getirilen Geçici İstihdam Güvencesi başlıklı geçici madde eklenerek, işten çıkarmalar için üç aylığına yasaklanması planlandı.
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İş Kanunu Madde 25/II’de düzenlenen ‘’İşçinin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırı Davranışları’’ fesih yasağının dışında tutulmuştur. Bu kapsamda işveren bu süreçte Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Aykırılık sebebiyle işçisini işten çıkarabilecektir.
Ayrıca, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuata göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri, fesih yasağının istisnaları arasına eklenmektedir.