İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı o tarihe kadar uzatıldı
İşten çıkarma yasağı pandemi döneminde devam ediyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile İş Kanunu uyarınca işverenin çalışanını işten çıkarma yasağı, geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanarak bir süre daha uzatıldı. Milyonlarca çalışanın hakları göz önüne alınarak iş sözleşmesini feshetme yetkisinin sadece işçi tarafına veren fesih yasağı ile ilgili açıklama yapan Bakan Selçuk sürenin 2 ay daha uzatıldığı duyurdu. Peki, İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşte ayrıntılar.
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İşten çıkarma yasağı olarak da bilinen fesih yasağının ne zaman biteceği son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanan fesih yasağı geçtiğimiz haftalarda 2 ay daha uzatıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." dedi. İşte, detaylar.
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İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN BİTECEK?
Kısa çalışma ödeneği ile işten çıkarma yasağının süresini 2 ay daha uzatan Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında kısa çalışma ödeneğinin verilmesine ve İş Kanunu uyarınca çalışanın iş akdinin feshinin kısıtlanmasına ilişkin düzenlemelerin süresi 2 ay daha uzatıldı.
İş Kanunu'nun geçici 10. maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında belirtilen süreler de 17 Kasım 2020'den itibaren 2 ay uzatıldı.
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Söz konusu fıkralarda, her türlü iş veya hizmet sözleşmesinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin herhangi bir sebeple kapanması, faaliyetinin ve işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemeyeceği düzenleniyor.
Fıkralarda ayrıca maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 aylık süreyi geçmemek üzere işverenin işçiyi tamamen veya kısmen ücretsiz izne ayırabileceği, bu kapsamda ücretsiz izne ayrılmanın, işçiye haklı nedene dayanarak sözleşmeyi fesih hakkı vermeyeceği belirtiliyor.
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16 NİSAN'DA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ
İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile iş veya hizmet sözleşmelerinin, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, iş yerinin faaliyetinin sona ermesi, işin sona ermesi halleri dışında, 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı.
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BAKAN SELÇUK'TAN AÇIKLAMA
Daha önce açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz.
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Kısa Çalışma Ödeneği, Fesih Kısıtı ve Nakdi Ücret Desteği Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ’ın tensipleriyle 2 ay uzatıldı.