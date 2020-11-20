İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı o tarihe kadar uzatıldı

İşten çıkarma yasağı olarak da bilinen fesih yasağının ne zaman biteceği son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanan fesih yasağı geçtiğimiz haftalarda 2 ay daha uzatıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." dedi. İşte, detaylar.