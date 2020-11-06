Son dakika: İşten çıkarma yasağı ne zaman bitecek? İşçi çıkarma yasağı o tarihe uzatıldı!

İşten çıkarma yasağı çalışanlar tarafından son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. İş Kanunu'na 16 Nisan 2020 tarihinde eklenen geçici madde ile 3 ay süreyle işveren tarafından feshedilmesi yasaklanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından uygulanan fesih yasağı, Cumhurbaşkanı kararı ile 2 ay daha uzatıldı. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Salgının etkilerini azaltmak ve istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışanlarımızı ve işverenlerimizi desteklemeye devam ediyoruz." dedi.