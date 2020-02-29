İstediği otomobil pahalı gelince...

Futbol yıldızlarının lüks otomobil tutkusu bitmiyor! Beşiktaş’ta forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz da geçen hafta Etiler’deki bir galeride görüp beğendiği Mercedes otomobili satın almak için ayırtmış. Mercedes’in son nesil spor otomobillerinden AMG GT 63 S Edition modelini çok beğenen Yılmaz, 3 milyon 300 bin TL değerindeki otomobil için indirim talep etmiş...
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SPONSORDAN RİCA ETTİ
Duyduğuma göre, ünlü futbolcu, verilen indirimi beğenmeyince Milli Takım’ın sponsorları arasında yer alan Mercedes’in yetkililerinden ikinci bir indirim yapılması için ricada bulunmuş.
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Şarkıcı Murat Boz’da da aynısından olan otomobil için 1 haftalık opsiyon koyduran Yılmaz, bakalım aracı istediği fiyata alabilecek mi...
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AMAN DİKKAT BURAK!
Bu arada Burak Yılmaz 3 yıl önce yine bir spor otomobili çok beğenmiş, ancak deneme sürüşünde büyük bir kaza yapıp arabayı hurdaya çevirmişti!
Kullandığı Ferrari, Fatih Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı’nın galerisine aitti ve takla atan otomobilde de yaklaşık 1.5 milyon liralık hasar oluşmuştu.
Burak’a almayı düşündüğü yeni otomobiliyle trafikte kazasız sürüşler dileyeyim...
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Bebek istiyorlar
Roman’ın patronu Turgut Toplusoy’un oğlu Buğra Toplusoy, oyuncu Ceyda Ateş’le birlikteliği nedeniyle ailesinden veto yemiş, her şeye rağmen sevgilisini tercih edip onunla birlikte Miami’ye yerleşmişti. 2018 yılında nikâh masasına oturan çift, aileyi büyütme kararı aldı...
Miami’de inşaat işiyle uğraşan Buğra Bey, geçtiğimiz aylarla eşinin oyunculuk yapması için İstanbul’a gelmesine izin vermişti.“Çocuk” dizisinde rol alan Ceyda Hanım, dizinin yayından kalkmasının ardından Miami’deki evine döndü. Artık bebek sahibi olmak isteyen genç çift, bu hayırlı kararı da ilk olarak geçen yıl barıştıkları Suzan Toplusoy ve Turgut Toplusoy’la paylaştı.
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Koleksiyonu genişletiyor
Ünlü iş insanı Osman Çarmıklı, işlerinden arta kalan tüm zamanını sanata ayırıyor. Sanat koleksiyoneri olan ve geçtiğimiz günlerde bir serginin küratörlüğünü de üstlenen Osman Bey, anlaşılan bu işi çok sevmiş. Geçtiğimiz gün sanat danışmanı Selcan Atılgan’la Kanyon’da bir araya gelen Çarmıklı, onunla hem yeni koleksiyonuna parçalar almak hem de yeni kolektif sergiler yapmak için fikir alışverişinde bulunmuş. Gina’da yemek yiyen ikilinin yeni sanat girişimlerini merakla bekliyorum.
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Türk modasını Milano’da tanıttı
Türkiye’de üretim yapan kürk ve deri moda tasarımcısı Vlasta Kopylova, İtalya’da düzenlediği defileyle göğsümüzü kabarttı. Kübist ressam George Braque’den etkilenerek hazırladığı yeni sonbahar-kış koleksiyonunu Milano Moda Haftası’nda sergileyen tasarımcı, İtalyan moda otoriteleri tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Defilede podyuma çıkan modeller arasında tanıdık bir sima da vardı. Serdar Ortaç’tan boşandıktan sonra modellik kariyerine hız veren Chloe Loughnan, Via Manzoni’de gerçekleşen defilenin yıldızı oldu.