İstediği otomobil pahalı gelince...

Koleksiyonu genişletiyor Ünlü iş insanı Osman Çarmıklı, işlerinden arta kalan tüm zamanını sanata ayırıyor.

Sanat koleksiyoneri olan ve geçtiğimiz günlerde bir serginin küratörlüğünü de üstlenen Osman Bey, anlaşılan bu işi çok sevmiş.

Geçtiğimiz gün sanat danışmanı Selcan Atılgan’la Kanyon’da bir araya gelen Çarmıklı, onunla hem yeni koleksiyonuna parçalar almak hem de yeni kolektif sergiler yapmak için fikir alışverişinde bulunmuş. Gina’da yemek yiyen ikilinin yeni sanat girişimlerini merakla bekliyorum.