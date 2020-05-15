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Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 15:46,

İşte yeni evimiz

Bir süre önce nişanlanan genç çift şimdi de kendilerine yeni bir ev aldı.

Backgrid UK

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1DÜĞÜN ERTELENDİ
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DÜĞÜN ERTELENDİ

Her ikisi de dizi oyuncusu olan genç çiftin evlendikten sonra burada oturmayı planladığı ileri sürülüyor. Koronavirüs çiftin düğünlerini ertelemesine yol açsa da yeni bir ev sahibi olmalarını engellemedi.

2ÜNLÜLERİN GÖZDE BÖLGESİ
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ÜNLÜLERİN GÖZDE BÖLGESİ

Rol aldığı Modern Family dizisiyle tanınan 29 yaşındaki Sarah Hyland ile bir süre önce nişanladığı meslektaşı Well Adams, Los Angeles'ta ünlülerin yoğun olarak yaşadığı Studio City'de gösterişli bir ev satın aldı. Çift, bu yeni ev için 4 milyon dolar ödedi. 

32018DE İNŞA EDİLDİ
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2018'DE İNŞA EDİLDİ

Hyland ve Adams'ın satın aldığı çiftlik evi tarzındaki mülk 2018 yılında inşa edildi.

4KAÇIRMAK İSTEMEDİLER
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KAÇIRMAK İSTEMEDİLER

Koronavirüs karantinası nedeniyle düğün planlarını erteleyen Sarah Hyland ve 35 yaşındaki Wells Adams, bu mülkü kaçırmamak için salgına rağmen satın aldı.

5BEŞ YATAK ODASI, ALTI BANYO
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BEŞ YATAK ODASI, ALTI BANYO

Genç çiftin yeni evinde beş tane lüks yatak odası, altı tane banyo bulunuyor.

6HEM AÇIK HEM KAPALI HAVUZ
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HEM AÇIK HEM KAPALI HAVUZ

Ev sineması, ev içi bir havuz da mülkün yeni sahiplerine sunduğu olanaklardan. Bunlara ek olarak çiftin yeni mülkünün bahçesinde de geniş bir yüzme yavuzu bulunuyor.

7GİTAR KOLEKSİYONU
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GİTAR KOLEKSİYONU

Yeni evin sinema odasında bir de gitar koleksiyonu yer alıyor. Salonun koltukları ise son derece konforlu.

8AÇIK RENKLER HAKİM
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AÇIK RENKLER HAKİM

Evin oturma alanlarında yerler parke döşeli. Duvarlar ise ağırlıklı olarak beyaza boyanmış.

9GENİŞ BANYOLAR
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GENİŞ BANYOLAR

Geniş banyolardan biri ise tepeden tırnağa beyaz. Yerleri mermer döşeli olan bu banyoda hem bir duşa kabin hem de bir küvet bulunuyor.

10BALKONLU YATAK ODASI
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BALKONLU YATAK ODASI

Hyland ile Adams'ın yeni satın aldığı bu yeni evin ana yatak odası geniş bir balkona açılıyor. Yatak odasının içinde geniş bir oturma alanı da bulunuyor.

11SALON BAHÇEYE AÇILIYOR
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SALON BAHÇEYE AÇILIYOR

Evin oturma odası ise bahçeye ve önündeki havuza açılıyor.

12İKİ TANE MALİKANESİ DAHA VAR
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İKİ TANE MALİKANESİ DAHA VAR

Genç oyuncu Sarah Hyland Los Angeles'ta iki tane daha malikane sahibi.

13ADAMSIN EVİNDE YAŞIYORLARDI
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ADAMS'IN EVİNDE YAŞIYORLARDI

Çift, bir süredir Wells Adams'ın yine Los Angeles'ta bulunan Valley Vilalge'deki 1.9 milyon dolarlık evinde yaşıyordu.

14GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR
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GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR

Sarah Hyland ve Wells Adams, 2016 yılında tanışıp flört etmeye başladılar. Çift geçen yıl çıktıkları Fiji tatilinde nişanlandı. Mutlu haberi de sosyal medyadan duyurdular.

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