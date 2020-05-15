İşte yeni evimiz

Bir süre önce nişanlanan genç çift şimdi de kendilerine yeni bir ev aldı.
Backgrid UK
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DÜĞÜN ERTELENDİ
Her ikisi de dizi oyuncusu olan genç çiftin evlendikten sonra burada oturmayı planladığı ileri sürülüyor. Koronavirüs çiftin düğünlerini ertelemesine yol açsa da yeni bir ev sahibi olmalarını engellemedi.
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ÜNLÜLERİN GÖZDE BÖLGESİ
Rol aldığı Modern Family dizisiyle tanınan 29 yaşındaki Sarah Hyland ile bir süre önce nişanladığı meslektaşı Well Adams, Los Angeles'ta ünlülerin yoğun olarak yaşadığı Studio City'de gösterişli bir ev satın aldı. Çift, bu yeni ev için 4 milyon dolar ödedi.
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2018'DE İNŞA EDİLDİ
Hyland ve Adams'ın satın aldığı çiftlik evi tarzındaki mülk 2018 yılında inşa edildi.
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KAÇIRMAK İSTEMEDİLER
Koronavirüs karantinası nedeniyle düğün planlarını erteleyen Sarah Hyland ve 35 yaşındaki Wells Adams, bu mülkü kaçırmamak için salgına rağmen satın aldı.
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BEŞ YATAK ODASI, ALTI BANYO
Genç çiftin yeni evinde beş tane lüks yatak odası, altı tane banyo bulunuyor.
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HEM AÇIK HEM KAPALI HAVUZ
Ev sineması, ev içi bir havuz da mülkün yeni sahiplerine sunduğu olanaklardan. Bunlara ek olarak çiftin yeni mülkünün bahçesinde de geniş bir yüzme yavuzu bulunuyor.
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GİTAR KOLEKSİYONU
Yeni evin sinema odasında bir de gitar koleksiyonu yer alıyor. Salonun koltukları ise son derece konforlu.
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AÇIK RENKLER HAKİM
Evin oturma alanlarında yerler parke döşeli. Duvarlar ise ağırlıklı olarak beyaza boyanmış.
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GENİŞ BANYOLAR
Geniş banyolardan biri ise tepeden tırnağa beyaz. Yerleri mermer döşeli olan bu banyoda hem bir duşa kabin hem de bir küvet bulunuyor.
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BALKONLU YATAK ODASI
Hyland ile Adams'ın yeni satın aldığı bu yeni evin ana yatak odası geniş bir balkona açılıyor. Yatak odasının içinde geniş bir oturma alanı da bulunuyor.
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SALON BAHÇEYE AÇILIYOR
Evin oturma odası ise bahçeye ve önündeki havuza açılıyor.
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İKİ TANE MALİKANESİ DAHA VAR
Genç oyuncu Sarah Hyland Los Angeles'ta iki tane daha malikane sahibi.
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ADAMS'IN EVİNDE YAŞIYORLARDI
Çift, bir süredir Wells Adams'ın yine Los Angeles'ta bulunan Valley Vilalge'deki 1.9 milyon dolarlık evinde yaşıyordu.
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GEÇEN YIL NİŞANLANDILAR
Sarah Hyland ve Wells Adams, 2016 yılında tanışıp flört etmeye başladılar. Çift geçen yıl çıktıkları Fiji tatilinde nişanlandı. Mutlu haberi de sosyal medyadan duyurdular.