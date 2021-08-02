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Gündem
Mehmet ÇINAR- İbrahim LALELİ-Alparslan ÇINAR-Adem AKALAN- Aslı DURAN/ANTALYA,(DHA)- AA- AP
Haber Giriş: 02 Ağustos 2021 - 10:29 | 

İşte yangının devam ettiği yerler! Manavgat ve Muğla'dan üzücü görüntüler art arda geldi

Türkiye'de an itibariyle 3 ilde 7 noktada orman yangınları devam ediyor. Bodrum ilçesinde Gökpınar, Aşağı Mazı ve Yukarı Mazı mahallerinde yanan çam ağaçlarının yola devrilmesi ve kaya parçalarını sürüklemesi nedeniyle zaman zaman ulaşım sağlanamıyor. Manavgat ve Gündoğmuş dışındaki yerlerde yangın kontrol altına alındı. Milas ilçesindeki yangın rüzgarın etkisiyle Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras "Artık ne yapacağımızı şaşırdık. Bizim şu anda yapabileceğimiz tek şey meskun mahalleri korumak." dedi ve Çökertme Mahallesi'ndeki yangına dikkat çekti.

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1

- Manavgat

2

- Manavgat, Gebece Mahallesi

3

- Manavgat

4

- Manavgat

5
6

- Manavgat

7

- Muğla’nın Milas ilçesi Beyciler Mahallesi

8

Muğla’nın Milas ilçesi, Aşağı Mazı Kesimi

9

Muğla’nın Milas ilçesi, Aşağı Mazı Kesimi

10

Muğla’nın Milas ilçesi, Aşağı Mazı Kesimi

11
12
13

Muğla’nın Milas ilçesi, Aşağı Mazı Kesimi
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