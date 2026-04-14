İşte torun sevgisinin gücü: Gençliğinde yapamadığını 74 yaşında yapıyor

Oluşturulma Tarihi: Nisan 14, 2026 13:11

Samsun’da yaşayan Ahmet Çilek (74), İngiltere’de yaşayan ve çok az Türkçe bilen torunuyla iletişim kurabilmek için İlkadım Halk Eğitim Merkezi'nde İngilizce öğrenmeye başladı. Çilek, “Torunumla anlaşabilmek için, İngilizce öğrenmeye geliyorum. Görüntülü olarak görüşüyorduk ama Türkçe bilmediği için pek de anlaşamıyorduk. Sırf onun için İngilizce öğrenmeye geliyorum" dedi.