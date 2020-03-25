İşte torba yasadaki yenilikler! İkinci maaş imkanı, kısa çalışma ödeneği yeniliği

TBMM Genel Kurulunda görüşülen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi.



Kanun teklifinde, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından, afet ve acil durumlarda arama, kurtarma ve müdahale faaliyetleri kapsamında, 112 Acil Çağrı merkezlerinde yapılan çağrılarda telefon abone ve konum bilgileri karşılanabilecek.