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Hürriyet
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Teknoloji
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 08:21,

İşte Temmuz ayının bedava olan PS4 oyunları

Sony, PS Store üzerinden pek çok oyunun fiyatını aşağı çekti. Bazı oyunlarını da PS Plus abonelerine özel bedava yaptı...

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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Sony, 'Yıl Ortası Fırsatları' ve '90 TL'den ucuz oyunlar' adında iki özel kampanya başlattı ve oyun fiyatlarında önemli oranlarda düşüş yaşandı. Temmuz ayına özel 3 oyununu da bedava yaptı. İşte o oyunlar...

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NBA 2K20, Temmuz ayında ücretsiz oldu

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Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration da Temmuz ayında ücretsiz...

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Sony'nin bedava dağıtmaya başladığı bir diğer oyun ise sizi sinema evrenine çeken Erica oldu.

5İndirime giren PS4 oyunları
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İndirime giren PS4 oyunları

Control Standard Edition - 89,00 TL

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Hitman Game of the Year Edition - 53,80 TL

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DOOM - 33,60 TL

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Terminator: Resistance - 64,00 TL

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Elite Dangerous - 45,60 TL

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Dying Light - 62,65 TL

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Dishonored 2 - 42,00 TL

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The Evil Within 2 - 91,60 TL

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Battlefield V and EA Sports UFC 3 Bundle - 89,00 TL

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Need For Speed + Plants vs. Zombies GW2 + Unravel - 47,80 TL

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Jurassic World Evolution Deluxe Edition - 83,65 TL

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Assassin's Creed Syndicate Gold Edition - 52,56 TL

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Middle-earth: Shadow of Mordor Game of the Year Ediiton - 51,80 TL

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Dead Island Definitive Edition - 40,20 TL

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Far Cry Primal - 59,07 TL

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Sniper Elite 4 - 50,83 TL

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Payday Crimewave Edition - 21,00 TL

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Outer Wilds - 72,00 TL

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Terraria PS4 Edition - 43,00 TL

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Mad Max - 37,80 TL

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Yakuza Zero - 42,00 TL

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Little Nightmares - 17,80 TL

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The Surge: Augmented Edition - 41,70 TL

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Age of Wonders: Planetfall - 109,50 TL

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Tekken 7 Rematch Edition - 87,78 TL

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Red Dead Redemption 2: Special Edition - 199,15 TL

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Diablo III Eternal Collection - 63,50 TL

Selim ÖZTÜRK
Selim ÖZTÜRK
selimozturk@hurriyet.com.tr
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