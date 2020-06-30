İşte Temmuz ayının bedava olan PS4 oyunları

Sony, 'Yıl Ortası Fırsatları' ve '90 TL'den ucuz oyunlar' adında iki özel kampanya başlattı ve oyun fiyatlarında önemli oranlarda düşüş yaşandı. Temmuz ayına özel 3 oyununu da bedava yaptı. İşte o oyunlar...
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NBA 2K20, Temmuz ayında ücretsiz oldu
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Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration da Temmuz ayında ücretsiz...
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Sony'nin bedava dağıtmaya başladığı bir diğer oyun ise sizi sinema evrenine çeken Erica oldu.
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İndirime giren PS4 oyunları
Control Standard Edition - 89,00 TL
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Hitman Game of the Year Edition - 53,80 TL
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DOOM - 33,60 TL
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Terminator: Resistance - 64,00 TL
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Elite Dangerous - 45,60 TL
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Dying Light - 62,65 TL
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Dishonored 2 - 42,00 TL
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The Evil Within 2 - 91,60 TL
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Battlefield V and EA Sports UFC 3 Bundle - 89,00 TL
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Need For Speed + Plants vs. Zombies GW2 + Unravel - 47,80 TL
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Jurassic World Evolution Deluxe Edition - 83,65 TL