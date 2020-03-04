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Otomobil
Haber Giriş: 04 Mart 2020 - 07:10, /

İşte sıfır otomobil fiyatları! Sadece bir tanesi 100 bin liranın altında

Sıfır otomobil fiyatlarında artış devam ediyor. 100 bin liranın altında fiyatı bulunan sadece bir model kaldı.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1

2020 yılına hazırlıksız yakalanan otomotiv şirketleri sıfır araç temin etmekte zorluk çekiyor. Bunun karşısında uygun kredi faizleriyle otomobil sahibi olmak isteyenlerin de sayısı her geçen gün artıyor.

2

Kamu bankalarının yüzde 0.49-0.69 oranında faiz oranıyla verdiği kredi avantajı öne çıkarıyor. Sıfır otomobillerin piyasada kalmaması nedeniyle otomotiv bayileri ilerleyen tarihlere gün vererek satış yapmaya çalışıyor.

3

İşte sıfır en ucuz otomobiller

Volkswagen Polo 1.0 benzinli

131 bin 300 lira

4

Citroen C-Elysee 1.5 dizel

125 bin 500 lira

5

Toyota Yaris 1.0 benzinli

104 bin 700 lira

6

Mercedes A 200 Sedan benzinli

251 bin 400 lira

7

Audi A3 Cabrio benzinli

314 bin 117 lira

8

Renault Clio 1.0 benzinli

113 bin lira

9

Peugeot 301 dizel

125 bin lira

10

Opel Corsa 1.2 benzinli

114 bin 400 lira

11

Ford Fiesta 1.1 litre

113 bin 400 lira

12

Honda Civic 1.6 benzinli

147 bin 500 lira

13

Nissan Micra 1.0 benzinli

142 bin 450 lira

14

Dacia Sandero 1.0 benzinli

92 bin 750 lira

15

Kia Picanto 1.0 benzinli

106 bin 900 lira

16

Mitsubishi Space Star 1.2 benzinli otomatik (2019 model)

112 bin 900 lira

17

Seat Ibiza 1.0 TSI Benzinli otomatik

140 bin lira

18

Skoda Octavia 1.6 dizel otomatik

180 bin 800 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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