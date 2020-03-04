İşte sıfır otomobil fiyatları! Sadece bir tanesi 100 bin liranın altında

2020 yılına hazırlıksız yakalanan otomotiv şirketleri sıfır araç temin etmekte zorluk çekiyor. Bunun karşısında uygun kredi faizleriyle otomobil sahibi olmak isteyenlerin de sayısı her geçen gün artıyor.
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Kamu bankalarının yüzde 0.49-0.69 oranında faiz oranıyla verdiği kredi avantajı öne çıkarıyor. Sıfır otomobillerin piyasada kalmaması nedeniyle otomotiv bayileri ilerleyen tarihlere gün vererek satış yapmaya çalışıyor.
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İşte sıfır en ucuz otomobiller
Volkswagen Polo 1.0 benzinli
131 bin 300 lira
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Citroen C-Elysee 1.5 dizel
125 bin 500 lira
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Toyota Yaris 1.0 benzinli
104 bin 700 lira
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Mercedes A 200 Sedan benzinli
251 bin 400 lira
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Audi A3 Cabrio benzinli
314 bin 117 lira
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Renault Clio 1.0 benzinli
113 bin lira
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Peugeot 301 dizel
125 bin lira
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Opel Corsa 1.2 benzinli
114 bin 400 lira
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Ford Fiesta 1.1 litre
113 bin 400 lira
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Honda Civic 1.6 benzinli
147 bin 500 lira
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Nissan Micra 1.0 benzinli
142 bin 450 lira
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Dacia Sandero 1.0 benzinli
92 bin 750 lira
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Kia Picanto 1.0 benzinli
106 bin 900 lira
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Mitsubishi Space Star 1.2 benzinli otomatik (2019 model)