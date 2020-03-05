Son dakika... Bakan Soylu'dan flaş açıklama: 1000 tam donanımlı özel harekat sınıra gelecek

"Sayın cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz artık buradan Avrupa’ya geçecek göçmenlerle ilgili bir engelleme ortaya koymuyoruz.Türkiye 9 yıldır dünyanın sessiz kaldığı insani trajediye sahip çıktı.Kendini medeni olarak addeden ülkelerin buna sırtını dönmesine rağmen tüm imkanlarıyla buna sahip çıktı."