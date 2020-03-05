Son dakika... Bakan Soylu'dan flaş açıklama: 1000 tam donanımlı özel harekat sınıra gelecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında havadan incelemelerde bulundu. Bakan Soylu burada gazetecilere yaptığı açıklamada, "1000 özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." ifadelerini kullandı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Pazarkule ile Kastanies sınır kapılarında incelemelerde bulunmak üzere Çorlu Havalimanı'na geldi.
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Buradan helikopterle Edirne'ye geçen Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırındaki sığınmacı hareketliliği ve bölgeyi havadan inceledi.
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Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti.
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1000 TAM DONANIMLI ÖZEL HAREKAT POLİSİ SINIRA GELİYOR
Bakan Soylu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada "Bin özel harekat polisini Meriç'in tüm sınır sistemine getiriyoruz, tam donanımlı, geri itmeleri engellemek amacıyla." ifadelerini kullandı.
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AVRUPA'YA GEÇECEK GÖÇMENLERLE İLGİLİ ENGELLEME ORTAYA KOYMUYORUZ"
Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:
"Bütün sınır hattını kontrol ederek havadan helikopterle Pazakule’ye geldik.Orada 4-5 bin kişilik kapının açılmasını bekleyen topluluğu gördük.28 Şubat tarihinden itibaren şu ana kadar sayıyı birazdan yine vereceğim."
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"Sayın cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz artık buradan Avrupa’ya geçecek göçmenlerle ilgili bir engelleme ortaya koymuyoruz.Türkiye 9 yıldır dünyanın sessiz kaldığı insani trajediye sahip çıktı.Kendini medeni olarak addeden ülkelerin buna sırtını dönmesine rağmen tüm imkanlarıyla buna sahip çıktı."
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"SINIRDA 53 BİN KİŞİ YAŞIYOR"
"Biz 18 Mart mutabakatının her maddesine sahip çıktık ve yerine getirdik.Türkiye’de sadece geçen yıl 454 bin kaçak göçmen yakalandı. Dünyada sığınmacının en çok olduğu ülke Türkiye’dir."
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"Yunanistan 3 kişinin ölüme sebebiyet verdiler. 1978 model gaz fişeğini insanların üzerine sıktılar. Frontex maalesef bir kolluk kuvveti gibi çalışmaktadır. Hepimizin ortak olduğu bir teşkilattır ancak 164 insanı şu anda yaraladılar."
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"Birçok insanın sığınma hakkını elinden alıp Türkiye’ye itmeye çalıştılar 4900 sığınmacıyı Türkiye’ye itmeye çalıştılar. Geçen sene 7600 FETÖ'cüyü seve seve aldılar. Buna en ufak ses çıkarmayanlar bugün tüm insani haklarıyla beraber sığınma hakkı talep edenlere insanlık dışı davranmaktadırlar."
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"DENİZDEN GEÇİŞE MÜSADE YOK"
"Ne demektir sen çiftçilerin eline tüfek vereceksin. Yunan makamları yalan konuşmaktır. Biz neden yunan tarafına gaz sıkalım. Gaz sıkan yunan tarafıdır. Biz de buna mukabele ediyoruz."
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"Dünden itibaren TSK ile konuştuk. 1000 tam donanımlı özel harekat polisini Meriç sınırına getiriyoruz geri itmeleri engellemek amacıyla. Bunlara fırsat tanınmayacak."
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"Pazarkule’den geçmek zorunda değiller 200 kilometrelik hat var oradan geçiyorlar… Ege adalarından geliş konusunda insani trajedilere yer vermesin diye çalışıyoruz. Bu konudaki tüm tedbirlerimizi de aldık ama yüzde yüzünü engelleyebiliyoruz demek yanlış olur. 18 Mart mutabakatı kara sınırlarını değil Yunan adalarını kapsamaktadır."
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"Dördüncü mekanize mıntıkasında 53 bin 271 kişi, 54’üncü mekanize mıntıkasında 85 bin 659 kişi. 139 bin 70 kişi karşı tarafa geçti…"
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"Biz 127 bin insan yakaladık kaçarken geçen sene."
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"Şimdi yakalamıyoruz sadece bir şey yapıyoruz geçenleri sayıyoruz. 23 hudut karakolumuz 8 hudut bölüğümüz var. Bunlar kimin ne kadar geçtiğini bilmektedirler."