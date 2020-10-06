İşte Seda Sayan'ın son hali! Yüz gerildi, imaj yenilendi...
Son günlerin en çok konuşulan ünlü ismi şüphesiz ki Seda Sayan! Yaptırdığı 'Fransız Askısı' operasyonuyla gündemden düşmeyen 57 yaşındaki ünlü sanatçı son halini paylaştı.
Instagram, Backgrid UK
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Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzüne bir estetik daha yaptırmış ve 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdirmişti.
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Ünlü şarkıcı, operasyon sonrası ilk kez fotoğrafını paylaştı. Sayan'ın son görüntüsü ve yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Paylaşımına yorum yapan hayranları, Seda Sayan'ın yeni imajına övgüler yağdırdı.
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İKİZİ OLSA BU KADAR BENZERDİ
Geçip giden yıllara meydan okumak isteyen Seda Sayan, kısa bir süre önce bıçak altına yattı ve bir operasyon geçirdi. Sayan'ın operasyon sonrası görüntüsü de sosyal medyada tartışma yarattı.
57 yaşındaki Seda Sayan, haberi de sosyal medya hesabından duyurdu. Sayan, Fransız Askısı denilen yöntemle yüzünü gençleştirdiğini belirtti.
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OPERASYON SONRASI GÖRÜNÜMÜ
Seda Sayan operasyondan sonra da yine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak son halini gözler önüne serdi.
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ALVES'İ HATIRLATTI
Sayan'ın operasyondan sonraki görüntüsü ise birçok kişiye gösteri dünyasının bir başka ünlüsü Rodrigo (Jessica) Alves'in görüntüsünü hatırlattı.
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BENZERLİK ŞAŞIRTTI
Kendisi de sık sık Türkiye'ye gelip estetik prosedürden geçen Alves ile Seda Sayan arasındaki benzerlik de sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu.
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OYUNCAKLAR ONA İLHAM VERDİ
Gösteri dünyasında "insan Barbie" ya da "insan Ken Bebek" olarak anılan Jessica (Rodrigo Alves) yarı Brezilyalı yarı İngiliz bir TV ünlüsü. Onun Barbie bebeklere bu kadar meraklı olması ise çocukluk yıllarına dayanıyor.
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BÜYÜKBABASI ONA BARBIE BEBEK HEDİYE EDİYORDU
O dönemde büyükbabası onu oynaması için bu bebeklerden hediye edip onu da tıpkı o oyuncaklar gibi giydiriyordu.
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YARIM MİLYONUN ÜZERİNDE MASRAF YAPTI
Jessica (Rodrigo Alves) bugünkü görüntüsüne kavuşmak için yarım milyon sterlinin üzerinde estetik operasyon masrafı yaptı.
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BAMBAŞKA BİRİ OLDU
Sonunda kendini tamamen değiştirerek bir kadına dönüştü Rodrigo adını da Jessica olarak değiştirdi.
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SIK SIK ESTETİK OPERASYON GEÇİRİYOR
Alves kelimenin tam anlamıyla kendini tepeden tırnağa yeniletti. Sık sık da bıçak altına yatıp yeni estetik uygulamalar yaptırdı. Alves, bu nedenle sık sık da Türkiye'ye geliyor.