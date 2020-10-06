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Hürriyet
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Haber Giriş: 06 Ekim 2020 - 13:13 |  

İşte Seda Sayan'ın son hali! Yüz gerildi, imaj yenilendi...

Son günlerin en çok konuşulan ünlü ismi şüphesiz ki Seda Sayan! Yaptırdığı 'Fransız Askısı' operasyonuyla gündemden düşmeyen 57 yaşındaki ünlü sanatçı son halini paylaştı.

Instagram, Backgrid UK

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Seda Sayan, geçtiğimiz günlerde yüzüne bir estetik daha yaptırmış ve 'Fransız Askısı' adı verilen yöntemle yüzünü gerdirmişti.

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Ünlü şarkıcı, operasyon sonrası ilk kez fotoğrafını paylaştı. Sayan'ın son görüntüsü ve yeni imajı sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Paylaşımına yorum yapan hayranları, Seda Sayan'ın yeni imajına övgüler yağdırdı.

3İKİZİ OLSA BU KADAR BENZERDİ
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İKİZİ OLSA BU KADAR BENZERDİ

Geçip giden yıllara meydan okumak isteyen Seda Sayan, kısa bir süre önce bıçak altına yattı ve bir operasyon geçirdi. Sayan'ın operasyon sonrası görüntüsü de sosyal medyada tartışma yarattı.

57 yaşındaki Seda Sayan, haberi de sosyal medya hesabından duyurdu. Sayan, Fransız Askısı denilen yöntemle yüzünü gençleştirdiğini belirtti.

4OPERASYON SONRASI GÖRÜNÜMÜ
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OPERASYON SONRASI GÖRÜNÜMÜ

Seda Sayan operasyondan sonra da yine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak son halini gözler önüne serdi.

5ALVESİ HATIRLATTI
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ALVES'İ HATIRLATTI

Sayan'ın operasyondan sonraki görüntüsü ise birçok kişiye gösteri dünyasının bir başka ünlüsü Rodrigo (Jessica) Alves'in görüntüsünü hatırlattı.

6BENZERLİK ŞAŞIRTTI
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BENZERLİK ŞAŞIRTTI

 Kendisi de sık sık Türkiye'ye gelip estetik prosedürden geçen Alves ile Seda Sayan arasındaki benzerlik de sosyal medyada çok konuşulan konulardan biri oldu. 

7OYUNCAKLAR ONA İLHAM VERDİ
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OYUNCAKLAR ONA İLHAM VERDİ

Gösteri dünyasında "insan Barbie" ya da "insan Ken Bebek" olarak anılan Jessica (Rodrigo Alves) yarı Brezilyalı yarı İngiliz bir TV ünlüsü. Onun Barbie bebeklere bu kadar meraklı olması ise çocukluk yıllarına dayanıyor.

8BÜYÜKBABASI ONA BARBIE BEBEK HEDİYE EDİYORDU
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BÜYÜKBABASI ONA BARBIE BEBEK HEDİYE EDİYORDU

O dönemde büyükbabası onu oynaması için bu bebeklerden hediye edip onu da tıpkı o oyuncaklar gibi giydiriyordu.

9YARIM MİLYONUN ÜZERİNDE MASRAF YAPTI
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YARIM MİLYONUN ÜZERİNDE MASRAF YAPTI

Jessica (Rodrigo Alves) bugünkü görüntüsüne kavuşmak için yarım milyon sterlinin üzerinde estetik operasyon masrafı yaptı.

10BAMBAŞKA BİRİ OLDU
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BAMBAŞKA BİRİ OLDU

Sonunda kendini tamamen değiştirerek bir kadına dönüştü Rodrigo adını da Jessica olarak değiştirdi.

11SIK SIK ESTETİK OPERASYON GEÇİRİYOR
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SIK SIK ESTETİK OPERASYON GEÇİRİYOR

Alves kelimenin tam anlamıyla kendini tepeden tırnağa yeniletti. Sık sık da bıçak altına yatıp yeni estetik uygulamalar yaptırdı. Alves, bu nedenle sık sık da Türkiye'ye geliyor.

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