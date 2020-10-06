İşte Seda Sayan'ın son hali! Yüz gerildi, imaj yenilendi...

OYUNCAKLAR ONA İLHAM VERDİ Gösteri dünyasında "insan Barbie" ya da "insan Ken Bebek" olarak anılan Jessica (Rodrigo Alves) yarı Brezilyalı yarı İngiliz bir TV ünlüsü. Onun Barbie bebeklere bu kadar meraklı olması ise çocukluk yıllarına dayanıyor.