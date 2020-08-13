İşte saray yavrusu yuvaları: Gül bahçeleri, servi ağaçları
İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıp ABD'ye yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın yeni satın aldığı malikane de ortaya çıktı.
Backgrid USA
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ARTIK KENDİ MALİKANELERİ VAR
Bir yaşındaki oğulları Archie ile birlikte bir süredir, Hollywood'un ünlü oyuncu ve yapımcılarından Tyler Perry'nin Los Angeles'daki malikanesinde kalan çift, şimdi kendi saray yavrusu evlerine taşındı.
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ZENGİN MUHİTTE YAŞAYACAKLAR
Prens Charles'ın maddi yardımıyla satın alınan malikane Santa Barbara'da Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres gibi ünlülerin yanı sıra ülkenin en zenginlerinin yaşadığı bir muhitte yer alıyor. Çiftin burayı 18 Temmuz'da satın aldığı ortaya çıktı.
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14 MİLYON 650 BİN DOLAR
Dokuz tane yatak odası ve 16 tane banyosu bulunan bu malikane için ödenen paranın da 14 milyon 650 bin dolar olduğu belirtiliyor. 2003 yılında inşa edilen malikane, 2009 yılında Prens Harry ve Meghan Markle'dan önceki sahibine 24 milyon dolara satılmıştı. Çift, evlendikten sonra Kensington Sarayı'nda Prens Harry için ayrılan evde yaşadıktan sonra bebekleri doğmadan önce Frogmore Cottage'ı renove ettirip oraya taşınmıştı.
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TYLER PERRY'NİN MALİKANESİNDE KALDILAR
Fakat orada uzun süre yaşamayan Prens Harry ve Meghan Markle, aileden ayrılıp önce Kanada'nın Vancouver kentinde nehir kenarında lüks bir evde yaşadı. Sonra da ABD, Los Angeles'ta Tyler Perry'nin lüks bir malikanesinde ikamet etti. Çift, böylece ABD'de kendilerine ait ilk malikaneyi de satın almış oldu.
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KÜTÜPHANE DE VAR SAUNA DA
Çiftin yeni hayatlarını kuracağı bu malikane, çok geniş bir arazi üzerine inşa edildi. Malikanenin bahçesinde tenis kortu, yüzme havuzu ve bir de çay evi bulunuyor. Bunun yanı sıra malikanenin ana binasında bir kütüphane, iki tane sauna, oyun odası, spor salonu, beş otomobile uygun bir garaj da bulunuyor.
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GÜL BAHÇELERİ, SERVİ AĞAÇLARI
Malikanenin bahçesi ise son derece bakımlı. Arazi içinde gül bahçeleri, servi ağaçları, lavanta bahçesi hatta yüz yıllık zeytin ağaçları da bulunuyor. Malikanenin iki yatak odalı bir de konuk evi var. Ana binanın hemen yanındaki bu yapıda ise Meghan Markle'ın annesi Doria Ragland'ın yaşayacağı konuşuluyor. Birkaç ay önce ortaya atılan iddialara göre Ragland, uzun süredir çiftle birlikte yaşıyor ve torunu Archie'nin bakımını dadılarla birlikte üstleniyor.
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GİZLİ ÖZEL YAŞAM
Santa Barbara'nın Montecito adlı bölgesinde bulunan malikane, çifte aradıkları "gizli özel yaşam" seçeneğini de fazlasıyla sunuyor. Ana bahçe kapısından girdikten sonra kat edilen uzun yol, etrafındaki yüksek ağaçlar ve çevre düzenlemesi de buna uygun.
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ONARIM PARASI GERİ ÖDENMEDİ
Prens Harry ve Meghan Markle'ın, İngiltere'de çok kısa bir süre yaşadıkları, Windsor Şatosu yakınlarındaki Frogmore Cottage için harcadığı 3.1 milyon dolarlık renovasyon giderini ödememesi tepki çekmişti. Çift, ülkedeki halkın vergilerinden karşılanan bu miktarı geri ödemeye söz vermişti. Ancak bu sözlerini tutmadan, Prens Charles'ın maddi yardımıyla böyle bir ev satın almaları halkın bazı kesimlerinden büyük tepki çekti.