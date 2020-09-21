İşte PlayStation 5'i enine boyuna gösteren fotoğraflar

Sony PlayStation 5'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ancak bu fotoğraflara bakıldığında konsolun oldukça büyük bir yapıda geldiği görülüyor. Bu fotoğrafta da görüldüğü üzere aslında büyük bir oyun makinesi bizi bekliyor. PS5 iki farklı model olarak geliyor. Disk sürücülü sürümün 39 x 10.4 x 26 cm ebatlarında olduğunu biliyoruz. PS5 gerçekten de büyük. Öyle ki PS4 ve Xbox One'ın ilk modelleriyle kıyaslandığında daha kalın ve genel anlamda daha büyük göründüğü söylenebilir.Kutu içeriğinde bir de stand yer alıyor. Bu sayede konsol, hem dikey hem de yatay şekilde durabilecek.Disk sürücüsü bulunmayan modelin ise nispeten daha ince bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor. PlayStation 5, 12 Kasım tarihinden itibaren başta ABD, Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Türkiye'ye ise bir hafta sonrasında yani 19 Kasım'da gelecek. Gelelim fiyatlara.. Yeni nesil konsolun Blu-ray disk sürücülü model 499 dolar; disk sürücüsüz olan dijital modeli ise 399 dolar olacak.