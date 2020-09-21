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Hürriyet
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Teknoloji
Fotoğraflar: nccmember.ncc.gov.tw
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 08:24 | 

İşte PlayStation 5'i enine boyuna gösteren fotoğraflar

Sony'nin ilerleyen haftalarda satışa sunulması beklenen yeni oyun konsolu PlayStation 5'in yeni fotoğrafları yayınlandı. İşte PS5'in ayrıntılı fotoğraflar...

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Sony PlayStation 5'e ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Ancak bu fotoğraflara bakıldığında konsolun oldukça büyük bir yapıda geldiği görülüyor.

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Bu fotoğrafta da görüldüğü üzere aslında büyük bir oyun makinesi bizi bekliyor.

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PS5 iki farklı model olarak geliyor. Disk sürücülü sürümün 39 x 10.4 x 26 cm ebatlarında olduğunu biliyoruz.

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PS5 gerçekten de büyük. Öyle ki PS4 ve Xbox One'ın ilk modelleriyle kıyaslandığında daha kalın ve genel anlamda daha büyük göründüğü söylenebilir.

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Kutu içeriğinde bir de stand yer alıyor. Bu sayede konsol, hem dikey hem de yatay şekilde durabilecek.

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Disk sürücüsü bulunmayan modelin ise nispeten daha ince bir tasarıma sahip olacağı belirtiliyor.

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PlayStation 5, 12 Kasım tarihinden itibaren başta ABD, Japonya olmak üzere Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak. Türkiye'ye ise bir hafta sonrasında yani 19 Kasım'da gelecek.

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Gelelim fiyatlara.. Yeni nesil konsolun Blu-ray disk sürücülü model 499 dolar; disk sürücüsüz olan dijital modeli ise 399 dolar olacak.

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