İşte öğretmenlere verilecek eğitimler

6- Java Eğitimi (Temel Düzey): Oracle işbirliğiyle yürütülen programda, bilgisayarlar, cep telefonları, oyun konsolları, internet uygulamaları ve yeni nesil akıllı televizyonlar başta olmak üzere birçok yeni teknolojik cihazın Java programlama dilinin altyapısını kullanmasından hareketle, öğretmenlerin bu konudaki bilgi ve becerilerinin arttırılması planlanıyor.