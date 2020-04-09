İşte öğretmenlere verilecek eğitimler

Bakan Ziya Selçuk'un verdiği bilgiye göre, uzaktan eğitim mesleki gelişim programları ve amaçları ise şöyle:
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1- Bilgisayar Ağlarına Giriş Eğitimi:
Cisco işbirliğiyle başlatılan eğitimle, öğretmenlerin gelişmiş ağlar hakkında bilgi sahibi olması ve bu ağların yönetilmesi konusundaki bilgi ve becerilerinin arttırılması hedefleniyor.
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2- Python Eğitimi:
Cisco işbirliğiyle yürütülen programla öğretmenlerin en çok kullanılan programlama dillerinden olan Python konusunda bilgi sahibi olması amaçlanıyor.
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3- Siber Güvenliğe Giriş Eğitimi:
Cisco işbirliğiyle yürütülen programla veri güvenliği ve siber güvenlik kavramları hakkında öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin arttırılması planlanıyor.
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4- Nesnelerin İnterneti Eğitimi:
Cisco işbirliğiyle yürütülen programda, sınırsız bağlantılar kurulmasına imkân tanıyacak nesnelerin interneti konusunda öğretmenlere yönelik mesleki beceri kazandırılması hedefleniyor. Nesnelerin internetine ilişkin sertifika programı, internet üzerinden ev aletlerinden arabalara kadar ağa bağlanabilen araçların yönetimine ilişkin becerilerin kazanılmasını amaçlıyor.
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5- Temel Bilişim Teknolojileri Eğitimi:
Cisco işbirliğiyle yürütülen programda, öğretmenlerin bilişim teknolojilerine ait programları temel düzeyde kullanmaları hedefleniyor.
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6- Java Eğitimi (Temel Düzey):
Oracle işbirliğiyle yürütülen programda, bilgisayarlar, cep telefonları, oyun konsolları, internet uygulamaları ve yeni nesil akıllı televizyonlar başta olmak üzere birçok yeni teknolojik cihazın Java programlama dilinin altyapısını kullanmasından hareketle, öğretmenlerin bu konudaki bilgi ve becerilerinin arttırılması planlanıyor.
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7- Veri Tabanı Eğitimi (Temel Düzey):
Oracle işbirliğiyle yürütülen programda, öğretmenlerin milyonlarca kişinin bilgilerine çok kısa süre içinde ulaşma imkanı tanıyan veri tabanı kavramına ait bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.
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8- Dijital Girişimciliğin Temelleri:
Google işbirliğiyle yürütülen ve gerçek hayattan örneklerin yer aldığı 26 modülden oluşan programla, öğretmenlerin ‘dijital girişimcilik’ kavramına ait yeni beceriler edinmesi planlanıyor.
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9- Bilgi İşlemsel Düşünme Becerisinin Disiplinlerarası Yaklaşım ile Öğretimi:
Google işbirliğiyle yürütülen programda, öğrencilerine problem çözme becerilerini geliştirmek ve dijital yeterlikleri kazandırmak isteyen öğretmenlerin daha önce kullandıkları geleneksel yaklaşımlardan farklı disiplinler arası yaklaşımları ve uygulamaları eğitim öğretim süreçlerinde kullanmaları amaçlanıyor.
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10- Android Uygulamaları Flutter ile Yazılım Geliştirme:
Google işbirliğiyle yürütülen programda, birden çok platformda çalışan mobil uygulamaların geliştirilmesi planlanıyor.
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11- Kotlin ile Yazılım Geliştirme:
Google işbirliğiyle yürütülen programda, öğretmenlerin mobil uygulama oluşturma konusunda bilgi ve becerilerinin artırılması hedefleniyor.
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12- Bilgisayar Destekli Tasarım (AUTODESK FUSION 360):
AUTODESK işbirliğiyle yürütülen programda, öğretmenlerin tasarım ve üretime ilişkin 3 boyutlu çizim ve anime konularındaki bilgi ve becerilerinin arttırılması amaçlanıyor.
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13- Herkes Kod Yazabilir:
Apple işbirliğiyle yürütülüyor.
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14- Üretkenlik ve Yaratıcılık Uygulamaları:
Apple ile yapılan iş birliği çerçevesinde uygulanıyor.
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15- Proje Danışmanlığı Semineri:
TÜBİTAK işbirliğiyle yürütülüyor.
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16- Müze Eğitimi:
Ankara Üniversitesi işbirliğiyle eğitim programı açılıyor.