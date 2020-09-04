İşte Nihat Doğan’ın yeni sevgilisi

EVİ TERK ETTİ 2014 yılında nikâh masasına oturan Burcu ve Emre Ziyal çiftinin evliliklerinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. İddiaya göre Burcu Ziyal, 2 ay önce çocuklarını da bırakıp evi terk etti.İki çocuğu olan Burcu ve Emre Ziyal çiftinin 2 aydır ayrı yaşadığını öğrendim. Burcu Hanım’ın evi terk ederek yakın arkadaşı Sıla Doğu’nun Çeşme’deki yazlığına gittiği iddia ediliyor. Yaz boyunca İstanbul’a gelmeyen Burcu Hanım’ın çocuklarını da görmediği söyleniyor. Çiftin 4 ve 2 yaşındaki kızlarının babaannelerinin yanında, Bodrum’da olduğu da gelen haberler arasında.