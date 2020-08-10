İşte MasterChef Türkiye'de yarışmaya hak kazanan sekiz isim!
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye programında son 16’ya kalan sekiz yarışmacı belli oldu. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jüri üyeliğini yaptığı programda birbirinden hünerli yarışmacılar yeteneklerini gösterdi. İşte MasterChef Türkiye'nin yeni yarışmacıları...
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Sevilen yarışma programı MasterChef'te dün akşam büyük heyecan yaşandı. Son 16'ya kalabilmek için mücadele eden yarışmacılardan sekiz kişi gösterdikleri performansla MasterChef Türkiye'de yarışma hakkı kazandı.
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Zorlu geçen eleme turu zaman zaman gergin, zaman zaman duygusal anlara sahne oldu. İşte MasterChef'te dün akşam yaşananlar...
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İlk yarışmacı Serhat oldu
MasterChef Türkiye'nin 16 kişilik kadrosuna ilk olarak özgüveniyle ön plana çıkan Serhat Doğramacı adını yazdırmıştı. Sırasıyla Duygu Acarsoy, Özgül Coşar, Emir Elidemir, Ayyüce Kamit, Sedat Tuncer, Esra Tokelli ve Furkan Yalçın da 16 kişilik kadroda yerini aldı.
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Sekiz kişinin daha katılacağı yarışmada ikinci eleme turundaki yarışmacılar bu akşam hünerlerini sergileyecek. Şeflerin tercihleriyle 16 kişilik kadro tamamlanacak.
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SEÇİLMEMELERİ TEPKİ ÇEKTİ
MasterChef yarışmasında performansıyla dikkatleri üzerine çeken Sefa Okyay Kılıç ve Berker Başmanav'ın seçilmemesi sosyal medyada tartışmalara neden oldu.
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Yaptıkları yemeklerle istikrarlı bir şekilde 6'lı elemeye kalan iki yarışmacı dün akşam MasterChef'e veda etti. Sefa ve Berker'in elenmesi sosyal medyada 'haksızlık' olarak yorumlandı.