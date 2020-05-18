Teknoloji Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 07:10 , 18 Mayıs 2020 - 07:27

İşte kapış kapış satan telefonlar: Fiyatları şaşırtıyor

Koronavirüs nedeniyle evlerine kapananlar, günlerinin büyük bir bölümünü telefonlarında geçiriyor. Bu nedenle telefon satışlarında dikkate değer bir artış var. Peki hangi telefonlar çok satıyor? İşte Türkiye'de çok satan ve fiyatlarıyla dikkat çeken o telefonlar...



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