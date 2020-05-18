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Teknoloji
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 07:10,

İşte kapış kapış satan telefonlar: Fiyatları şaşırtıyor

Koronavirüs nedeniyle evlerine kapananlar, günlerinin büyük bir bölümünü telefonlarında geçiriyor. Bu nedenle telefon satışlarında dikkate değer bir artış var. Peki hangi telefonlar çok satıyor? İşte Türkiye'de çok satan ve fiyatlarıyla dikkat çeken o telefonlar...

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1Xiaomi Redmi Note 9S
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Xiaomi Redmi Note 9S

Xiaomi'nin uzun zamandır beklenen yeni akıllı telefonu Redmi Note 9S nihayet Türkiye'de satışa sunuldu. 64 GB dahili hafızayla gelen ve 4 GB RAM kullanan telefon, 6.67 inç'lik ekran büyüklüğüne sahip. Yeni nesil işlemcisi ile dikkat çeken ürün, hız ve etkili kullanım seçenekleri ile kendi klasmanındaki en avantajlı modellerden biri

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2Xiaomi Redmi Note 8
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Xiaomi Redmi Note 8

Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin popüler telefonlarından Redmi Note 8, tam bir fiyat/performans telefonu. 6.3 inç ekran boyutuna sahip olan cihaz, 4000 mAh pil gücü ile şarj sorununu pek yaşatmıyor. Telefonun arka yüzünde 48+8+2+2 MP arka kamera, ön yüzünde ise 13 MP ön kamera bulunuyor.

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3Samsung Galaxy M11
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Samsung Galaxy M11

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un uzun süredir beklenen yeni telefonlarından Galaxy M11, üç arka kamerayla geliyor ve standart fotoğraf çekiminin yanında ultra geniş açılı fotoğrafları da gayet iyi çekebiliyor. Parmak izi tarayıcısı da cihazın arka yüzünde yer alıyor.

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4Apple iPhone 11
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Apple iPhone 11

Apple'ın iPhone 11 serisi içindeki en uygun fiyata sahip olan popüler telefonu iPhone 11, arka yüzünde iki kamerayla geliyor. 6.1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, 12 MP Ultra Geniş ve Geniş kamera kullanıyor. Yani fotoğraf konusunda iddialı bir telefon...

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5General Mobile GM 9 Pro
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General Mobile GM 9 Pro

AMOLED ekran kullanan ve 6.01 inç Full HD+ ekranıyla dikkat çeken General Mobile GM 9 Pro, Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 işlemciden gücünü alıyor. 4 GB RAM/ 64 GB dahili hafıza ile gelen cihazın fiyatı da oldukça uygun.

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6Huawei Y6 2019
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Huawei Y6 2019

Huawei'nin Google servisleri yüklü olarak gelen fiyat/performans telefonu Huawei Y6 2019, 32 GB dahili hafızayla geliyor. 6.09 inç büyüklüğündeki damla çentikli ekranla gelen cihazın arka yüzünde ise 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen tek kamerası bulunuyor.

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7Xiaomi Redmi 8
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Xiaomi Redmi 8

6.22 inç ekran boyutuna sahip olan Çinli Xiaomi Redmi 8, 5000 mAh pil gücüne sahip. 12+2 MP arka kamerası ile başarılı portre fotoğraflar çekebilen cihaz, aynı zamanda 8 MP ön kameraya sahip. 64 GB dahili hafızası bulunan telefon, uygun fiyatıyla da dikkat çekiyor.

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8Oppo Reno 2Z
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Oppo Reno 2Z

VOOC 3.0 Hızlı Şarj ile dakikalar içinde tam şarj olabilen Oppo Reno 2Z'nin en dikkat çeken yani ekranının üzerinde kamera bulunmaması. Pop-up şeklinde bir sisteme sahip olan telefon, ön kamera açtığınızda tepedeki gizli bölmeden çıkıyor ve kullanılmadığında kayboluyor. Bu da ekranın tamamen kullanıcıya kalması anlamına geliyor.

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