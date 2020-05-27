İşte kapış kapış satan en popüler telefonlar

İşte en çok satan telefon 2019 yılının en çok satan telefonu iPhone XR modeliydi. Bu yıl ise bu model yerini yeni bir iPhone modeline, iPhone 11'e bıraktı. Diğer iPhone modellerine göre daha uygun fiyatlı olmasından dolayı (ülkemizde 7 bin TL'ye satılıyor) dünyada en çok satan telefon konumuna yükseldi.