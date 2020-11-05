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İlkay DİKİCİ-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05 Kasım 2020 - 11:18 | 

İşte Kandilli'deki Tsunami Merkezi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Bölgesel Deprem ve Tsunami İzleme-Değerlendirme Merkezi (BDTİM) Müdür Yardımcısı Dr. Öcal Necmioğlu, deprem gözlemlerinin nasıl yapıldığını anlattı, tsunami konusunda uyarılarda bulundu. "Tsunami sadece açık denizde olur, denmez. 50 santimetre dalga yüksekliği bile yetişkin bir insanın ayakta duramamasına sebep olacaktır. 50 santimetrede bile can kaybı olabilir" diyen Dr. Öcal Necmioğlu, "Temel kurallardan birisi eğer bir deprem neticesinde oluşan kuvvetli yer hareketini tecrübe ediyorsa bir vatandaşımız kıyıya gidip bakmayacak. Dalga gelmeyecek mi, diye merak içerisinde kıyıda vakit geçirmeyecek. En kısa zamanda sahil şeridinden uzaklaşmaya çalışacak" dedi.

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