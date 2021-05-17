İşte kainatın en güzeli

Gecede tacı giyen kişi ise Meksika Güzeli Andrea Meza oldu. 26 yaşındaki Meza, sonucu duyunca gözyaşlarına boğuldu.Yazılım mühendisi olan Andrea Meza, tacını bir önceki kraliçe Zozini Tunzi'den aldı. Bu arada Tunzi'nin de 2011'den bu yana Miss Universe tacını giyen ilk siyahi kadın olduğunu da not düşelim.2021 yılının Kainat Güzeli Meksikalı Andrea Meza, tacını taktıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında Çok yaşa Meksika diye sevinç çığlıkları attı. Andrea Meza, Brezilya ve Peru güzelleri ile birlikte son üçe kaldı. Sonra da aldığı puanlarla onları geride bırakıp kraliçe tacını giydi.Yarışmada Brezilya Güzeli Julia Gama ikinci seçildi. Peru Güzeli Janick Maceta Del Castillo da üçüncü oldu.Yarışmanın seçici kurulunda eski güzeller Cheslie Kryst, Paulina Vega ve Demi Legh Tebow da yer aldı. Törenin sunuculuğunu ise TV yıldızı Olivia Culpo ile Mario Lopez üstlendi. Costa Rica güzeli Ivonne Cerdas Cascante yarışmada dereceye giremedi.