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Magazin
AP, AFP, REUTERS
Haber Giriş: 17 Mayıs 2021 - 11:37 | 

İşte kainatın en güzeli

İşte kainatın en güzel kızı... Geçen yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle ertelenen Kainat Güzeli yarışması (Miss Universe) ABD'in Florida eyaletinde gerçekleşti.

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Gecede tacı giyen kişi ise Meksika Güzeli Andrea Meza oldu. 26 yaşındaki Meza, sonucu duyunca gözyaşlarına boğuldu.

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Yazılım mühendisi olan Andrea Meza, tacını bir önceki kraliçe Zozini Tunzi'den aldı. Bu arada Tunzi'nin de 2011'den bu yana Miss Universe tacını giyen ilk siyahi kadın olduğunu da not düşelim.

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2021 yılının Kainat Güzeli Meksikalı Andrea Meza, tacını taktıktan sonra yaptığı teşekkür konuşmasında "Çok yaşa Meksika" diye sevinç çığlıkları attı. 

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Andrea Meza, Brezilya ve Peru güzelleri ile birlikte son üçe kaldı. Sonra da aldığı puanlarla onları geride bırakıp kraliçe tacını giydi.

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Yarışmada Brezilya Güzeli Julia Gama ikinci seçildi.

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Peru Güzeli Janick Maceta Del Castillo da üçüncü oldu.

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Yarışmanın seçici kurulunda eski güzeller Cheslie Kryst, Paulina Vega ve Demi Legh Tebow da yer aldı. Törenin sunuculuğunu ise TV yıldızı Olivia Culpo ile Mario Lopez üstlendi. 

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Costa Rica güzeli Ivonne Cerdas Cascante yarışmada dereceye giremedi.

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