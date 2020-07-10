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HaberlerTeknoloji Haberleriİşte iOS 14'ü iPhone'a indirmenin yolu
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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 10 Temmuz 2020 - 09:22,

İşte iOS 14'ü iPhone'a indirmenin yolu

Apple, iOS 14'ün halka açık beta sürümünü herkesin erişimine açtı. İşte iPhone'ları değiştiren yeni iOS sürümünü indirmenin yolu...

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Bugünden itibaren herkes yükleyebilecek! iOS 14'ü yüklemek için işte izlemeniz gereken adımlar...

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Öncelikle iPhone'unuzun Safari tarayıcısını açın ve görüntüdeki adrese girin. Chrome veya başka bir web tarayıcı kesinlikle kullanmayın.

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Sign Up butonuna dokunarak kayıt yaptıralım şimdi de...

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Enroll Your Device kısmına dokunarak devam edelim.

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Karşınıza gelen yeni ekranda ise biraz daha metni aşağıya doğru kaydırmanız gerekiyor.

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Download Profile butonunu gördükten sonra hemen dokunun ve bir sonraki adıma geçin.

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Karşınıza gelen bu bildirim penceresinde de İzin Ver diyelim ve bir sonraki aşamaya geçelim.

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Profil İndirildi uyarısını gördükten sonra işimiz artık daha da kolay. Bu kez Safari'yi kapatıyoruz ve Ayarlar'a giriyoruz.

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Profili indirdiğiniz için burada Profil İndirildi seçeneğini göreceksiniz. Bu bölüme dokunarak devam edelim.

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Bu ekranda da sağ üst köşede bulunan Yükle butonuna dokunalım.

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Bu kez uzun mu uzun bir metnin olduğu bir ekran karşımıza geldi. Şimdi de sağ üst köşedeki Yükle'ye basabiliriz.

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Son olarak en alt kısımda Yükle butonuna basarak işlemimize devam ediyoruz.

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Bitti butonuna bastıktan sonra ise yapacak tek bir şey kaldı. Şimdi bu ekrandan çıkalım.

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Ayarlar'a girin; buradan da Genel kısmına dokunun.

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Yazılım Güncelleme bölümüne girin şimdi de...

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Evet iOS 14 beta güncellemesi yüklemeye hazır; normal bir iOS güncellemesi indirir gibi indirebilirsiniz.

Peki iOS 14 güncellemesi hangi iPhone modellerine yüklenecek, hangilerine yüklenemeyecek?

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iPhone SE 2020

Güncellemeyi alacak. Apple'ın geçtiğimiz haftalarda satışa sunduğu yeni iPhone SE modeli, aynı zamanda Apple'ın diğer iPhone modellerine kıyasla satışa sunulan en 'uygun fiyatlı' telefonu...

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iPhone 11 Pro Max

Güncellemeyi alacak. Apple'ın ekosistemindeki en güçlü iPhone modeli olan iPhone 11 Pro Max, geniş ekranı ve üçlü kamera kurulumuyla dikkat çekiyor.

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iPhone 11 Pro

Güncellemeyi alacak. iPhone 11 Pro Max'in kardeş modeli olan iPhone 11 Pro, daha küçük bir ekrana sahip olmasına karşın donanım özellikleri Pro Max ile hemen hemen aynı.

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iPhone 11

Güncellemeyi alacak. Apple'ın diğer iPhone 11 modellerine kıyasla 'uygun fiyatlı' modeli olan olan iPhone 11, farklı renk seçenekleri sunmasının yanı sıra çift kamera kurulumuyla dikkat çekiyor.

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iPhone XS Max

Güncellemeyi alacak. Apple'ın iPhone 11 serisinden bir yıl önce duyurduğu iPhone XS Max, bugün için halen çok satan iPhone modellerinden biri.

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iPhone XS

Güncellemeyi alacak. iPhone XS Max'in kardeş modeli olan ürünün en önemli farklı daha ufak bir ekrana sahip olması.

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iPhone XR

Güncellemeyi alacak. Apple'ın en çok satan iPhone modeli olan iPhone XR, arka yüzünde tek kameraya sahip ve dünyanın en çok satan telefonlar listesine girmeyi başarmış durumda.

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iPhone X

Güncellemeyi alacak. Apple'ın fiziksel ana tuşu ekrandan kaldırdığı ilk modeli olma özelliğine sahip. iPhone X, artık Apple'ın mağazalarında satılmıyor; ancak alışveriş sitelerinde halen yüksek fiyatıyla dikkat çekiyor.

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iPhone 8 Plus

Güncellemeyi alacak. iPhone 8 serisi, yeni iPhone SE modelini saymazsak Home tuşunun bulunduğu son iPhone modellerinden biri. iPhone 8 Plus, yatay olarak iki arka kamera kullanıyor.

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iPhone 8

Güncellemeyi alacak. iPhone 8 Plus'a göre daha küçük bir ekrana sahip olmasının yanı sıra arka yüzünde de tek kamerası bulunuyor.

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iPhone 7 Plus

Güncellemeyi alacak. iPhone 7 Plus'ın satışa sunulmasının üzerinden yıllar geçse de, Apple bu cihazını güncellemeye devam edecek. Halen iPhone 7 Plus kullanıyorsanız iOS 14 güncellemesini de yükleyebileceksiniz.

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iPhone 7

Güncellemeyi alacak. iPhone 7 Plus'ta olduğu gibi iPhone 7'ler de iOS 14 güncellemesini alacak eski iPhone modellerinden biri.

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iPhone 6S Plus

Güncellemeyi alacak. Apple'ın geniş ekranlı ilk akıllı telefonlarından biri olan iPhone 6S Plus da iOS 14 güncellemesini alacak. iOS 15 güncellemesinde muhtemelen bu model liste dışı kalacak.

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iPhone 6S

Güncellemeyi alacak. iPhone 6S, Apple'ın iOS 14 güncelleme desteği sunduğu en eski iPhone modeli...

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iPhone 6 Plus

Ve Apple'ın desteğini çektiği telefonlara gelelim... iPhone 6 Plus iOS 14 güncellemesini alamayacak!

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iPhone 6

Güncellemeyi alamayacak!

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iPhone 5S

Güncellemeyi alamayacak!

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iPhone 5

Güncellemeyi alamayacak!

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iPhone 4, iPhone 4s, iPhone 3G, iPhone 3GS ve diğer eski modeller de haliyle iOS 14 güncellemesi almayacak. Bu modeller uzun süredir güncellenmiyor.

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