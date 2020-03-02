İşte ikinci el fiyatları sıfırından pahalı olan otomobiller

Hazırlıksız yakalanan firmalar nedeniyle piyasada sıfır araç kalmayınca düşük kilometrede 2018 ve 2019 model ikinci el araçlar ilgi görmeye başladı. Bu durumu fırsat bilen kişi ya da kurumlar da yüksek fiyattan araçları satışa koydu.



İşte ikinci elleri sıfırından pahalı araçlar