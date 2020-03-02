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Otomobil
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 02 Mart 2020 - 09:46, /

İşte ikinci el fiyatları sıfırından pahalı olan otomobiller

Otomotiv markaları 2020 yılına hazırlıksız yakalanınca ikinci el araç fiyatları sıfırlardan yüksek olmaya başladı.

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1

Otomotiv markaları 2020 yılına hazırlıksız yakalanınca ikinci el fiyatları sıfır araç fiyatlarını geçti. Geçtiğimiz yıl 480 bin civarında satış gerçekleştiren ve bu satışın büyük çoğunluğunu yıl sonunda yapan otomotiv firmaları 2020 yılı için stoksuz kaldı.

2

2020 yılının kötü geçeceğini öngören distribütörler fabrikalardan az sayıda araç talep etti. Merkez Bankası’nın faiz indirimleri, kamu bankalarının taşıt kredisi kampanyalarının çok uygun faizlere gerilemesiyle birlikte otomobile olan talep artmaya başladı.

3

Hazırlıksız yakalanan firmalar nedeniyle piyasada sıfır araç kalmayınca düşük kilometrede 2018 ve 2019 model ikinci el araçlar ilgi görmeye başladı. Bu durumu fırsat bilen kişi ya da kurumlar da yüksek fiyattan araçları satışa koydu.

İşte ikinci elleri sıfırından pahalı araçlar

4

Volkswagen Caddy 2.0 dizel

Sıfır fiyatı: 164 bin 500 lira

İkinci el fiyatı: 170 bin 600 lira

5

Toyota Corolla Vision benzinli

Sıfır fiyatı: 139 bin 300 lira

İkinci el fiyatı: 156 bin 500 lira

6

Fiat Egea 1.3 Multijet dizel

Sıfır fiyatı: 121 bin 100 lira

İkinci el fiyatı: 125 bin 800 lira

7

BMW 320i benzinli

Sıfır fiyatı: 413 bin 700 lira

İkinci el fiyatı: 455 bin 500 lira

8

Peugeot 3008 dizel

Sıfır fiyatı: 298 bin 300 lira

İkinci el fiyatı: 305 bin 600 lira

9

Hyundai i20 benzinli

Sıfır fiyatı: 127 bin 385 lira

İkinci el fiyatı: 128 bin 500 lira

10

Honda Civic 1.6i VTEC LPG-Benzinli

Sıfır fiyatı: 186 bin 900 lira

İkinci el fiyatı: 191 bin 400 lira

11

Dacia Duster LPG-Benzinli

Sıfır fiyatı: 131 bin 500 lira

İkinci el fiyatı: 132 bin 800 lira

12

KIA Sportage 1.6 CRDI dizel

Sıfır fiyatı: 213 bin 200 lira

İkinci el fiyatı: 233 bin 700 lira

13

Seat Leon 1.5 Ecoo TSI Benzinli

Sıfır fiyatı: 183 bin lira

İkinci el fiyatı: 198 bin lira

14

Skoda Supeb dizel

Sıfır fiyatı: 240 bin 400 lira

İkinci el fiyatı: 244 bin 800 lira

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