İşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!
Gelecek söz konusu olduğunda, kesin olan tek şey küresel anlamda pandemiden dolayı belirsizliktir. Forbes, 2022 için kariyer anlamında büyüyen alanları derledi.
Birçok çalışan bugün evden çalışıyor. Uzaktan çalışmak çalışanlar için bir konfor alanı haline gelirken, en iyi yetenekleri çekmeyi umut eden şirketler için de, uzaktan çalışma artık cazip bir avantaj haline geldi.
2. Bilgi Teknolojisi
Tabii ki bilgi teknolojileri yıllardır bir büyüme alanı oldu. Farklı olan, uzaktan çalışmaya ve akıllı telefon geliştirmeye artan bir odaklanmanın, yazılım ve uygulama geliştiricilerine olan talebi artırmasıdır.
Bu alandaki işler arasında Satınalma Temsilcisi, Lojistik Analisti ve Dağıtım Yöneticisi bulunur. Bu tedarik zinciri yönetiminde endüstri mühendisleri de oldukça fazladır.
Genellikle MBA derecesine sahip adaylar arar ve daha küçük kuruluşlar lisans derecesine sahip finans yöneticileri işe alır.
Çoğu sigorta şirketleri için çalışır ve potansiyel bir müşteriyi sigortalayıp sigortalamamaya karar verir. Riski değerlendirebilmek, talep edilen bir beceridir. Aktüerler genellikle aktüerya biliminde bir dereceye sahiptir ve bir dizi lisans sınavını geçmiştir.