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Ekonomi
Haber Giriş: 10 Aralık 2021 - 07:00 | 

İşte en çok aranacak meslekler... 2022'de bu alanlarda çalışanlar yaşadı!

Gelecek söz konusu olduğunda, kesin olan tek şey küresel anlamda pandemiden dolayı belirsizliktir. Forbes, 2022 için kariyer anlamında büyüyen alanları derledi.

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1
Birçok çalışan bugün evden çalışıyor. Uzaktan çalışmak çalışanlar için bir konfor alanı haline gelirken, en iyi yetenekleri çekmeyi umut eden şirketler için de, uzaktan çalışma artık cazip bir avantaj haline geldi.
2
COVID sonrası dünyamızda hangi kariyerlerin gelişeceğini tahmin etmek kolay değil. Yine de bazı kesin eğilimler var.
31. Sağlık

1. Sağlık

COVID-19 salgınının sağlık çalışanları üzerinde büyük etkisi oldu. Bazıları virüse yakalandı, birçoğu hastalandı ve hatta hayatını kaybetti.
4
Aylarca süren bir hastalık saldırısına katlandıktan sonra, araştırmalar üçte birinden fazlasının mesleği bırakmayı düşündüğünü gösteriyor.
5
Dünyada yıllardır kalifiye hemşire sıkıntısı olmasına rağmen, pandemi durumu daha da kötüleştirdi. Bu, sağlık hizmetlerinin geleceğin en önemli alanı olmasının bir nedenidir.
6
2027 yılına kadar en az 500 bin kayıtlı hemşireye daha ihtiyaç duyulacak.
7
Bir lisansla birlikte bir bilim lisansı veya hemşirelik alanında önlisans derecesi almanız gerekecektir.
8
Seyahat etmeyi seviyorsanız, seyahat hemşiresi olmak, bonuslarla birlikte altı haneli bir gelir elde etmek anlamına gelebilir.
9
En hızlı büyüyen meslekler için ilk beşte, hemşire uygulayıcılar aynı zamanda pratisyen hemşireler var.
10
Çalışma İstatistikleri Bürosu'na göre, 2020'de bir hemşire pratisyen için ortalama maaş neredeyse 112 bindi.
112. Bilgi Teknolojisi

2. Bilgi Teknolojisi

Tabii ki bilgi teknolojileri yıllardır bir büyüme alanı oldu. Farklı olan, uzaktan çalışmaya ve akıllı telefon geliştirmeye artan bir odaklanmanın, yazılım ve uygulama geliştiricilerine olan talebi artırmasıdır.
12
Bu alan geleneksel olarak bir lisans derecesi gerektirmesine rağmen, şirketler artık çevrimiçi kodlamayı öğrenen insanları işe alıyor.
13
Dolayısıyla, bir kariyer değişikliği düşünüyorsanız ve teknoloji odaklıysanız, bazı kodlama dersleri almayı düşünebilirsiniz.
14
İşgücü İstatistikleri Bürosu (BLS) on yılın sonunda yazılım geliştirme alanının yüzde 22 oranında büyüyeceğini tahmin ediyor.
15
Bu da ortalama maaşı altı rakamın üzerinde olan 300.000'den fazla yeni iş anlamına geliyor.
163. Tedarik Zinciri Yönetimi

3. Tedarik Zinciri Yönetimi

Bunun bir büyüme alanı olduğunu fark ettiğinizde muhtemelen şaşırmadınız. Geçen yılki karantinalardan önce başlayan panik satın alma, pek çok perakendecinin uzun süredir güvendiği tam zamanında teslimat yöntemlerini alt üst etti.
17
Bu alandaki işler arasında Satınalma Temsilcisi, Lojistik Analisti ve Dağıtım Yöneticisi bulunur. Bu tedarik zinciri yönetiminde endüstri mühendisleri de oldukça fazladır.
184. Finansal Yönetim

4. Finansal Yönetim

Bu alandaki kariyerlerin önümüzdeki on yılda yüzde 15 oranında artması bekleniyor. Mali yöneticiler, bir şirketin harcamalarını ve gelirini incelerken, karlılığı en üst düzeye çıkarmanın yollarını ararken işe alınır.
19
Genellikle MBA derecesine sahip adaylar arar ve daha küçük kuruluşlar lisans derecesine sahip finans yöneticileri işe alır.
205. Aktüeryal ve İstatistikçi

5. Aktüeryal ve İstatistikçi

Aktüerler, on yılın sonunda neredeyse yüzde 20'lik bir büyüme oranına ve altı rakamın üzerinde bir medyan gelire sahiptir. Verilerden ve istatistiklerden hoşlanıyorsanız, sizin için mükemmel olabilir.
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Çoğu sigorta şirketleri için çalışır ve potansiyel bir müşteriyi sigortalayıp sigortalamamaya karar verir. Riski değerlendirebilmek, talep edilen bir beceridir. Aktüerler genellikle aktüerya biliminde bir dereceye sahiptir ve bir dizi lisans sınavını geçmiştir.
22
İstatistikçiler, verileri analiz ederek ve gelecekteki satışları, kârları ve büyümenin önündeki engelleri öngörerek şirketler için benzer bir rolü üstlenirler.
23
Şirketlerin bilgiyi daha iyi kullanmasına yardımcı olan Veri Bilimciler, 2030 yılına kadar istihdamda öngörülen yüzde 30'luk bir büyümenin odağında.
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