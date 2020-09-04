İşte dünyanın en çok satan telefonları

Farklı fiyat aralıklarında satılan pek çok telefon modeli bulunuyor. Peki en çok hangi telefon satıyor?
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Omdia'nın yayınladığı rapora göre 2020’nin ilk 6 ayında en çok satın alınan akıllı telefon modelleri belli oldu. İşte çok satan o telefonlar...
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iPhone 11 Pro:
Satış adedi: 6.7 milyon adet
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Xiaomi Redmi 8:
Satış adedi: 6.8 milyon adet
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Xiaomi Redmi 8A:
Satış adedi: 7.3 milyon adet
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iPhone 11 Pro Max:
Satış adedi: 7.7 milyon adet
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iPhone XR:
Satış adedi: 8 milyon adet
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iPhone SE 2020:
Satış adedi: 8.7 milyon adet
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Redmi Note 8 Pro:
Satış adedi: 10.2 milyon adet
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Redmi Note 8:
Satış adedi: 11 milyon adet
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Samsung Galaxy A51: br>Satış adedi: 11.4 milyon adet
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iPhone 11:
Satış adedi: 37.7 milyon adet
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Xiaomi telefon sahiplerini üzecek haber geldi. Şirket, Android 11 güncellemesini bu telefon modellerinin hiçbirine sunmayacak. İşte yavaş yavaş ölüme terk edilecek o telefonlar...
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Xiaomi Mi CC9e
Güncelleme almayacak
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Redmi Note 8 Pro
Güncelleme alacak
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Redmi Note 8T
Güncelleme almayacak
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Redmi Note 8
Güncelleme alacak
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Redmi Note 7 Pro
Güncelleme almayacak
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Redmi Note 7
Güncelleme almayacak
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Redmi Note 7S
Güncelleme almayacak
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Redmi 8
Güncelleme almayacak
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Redmi 8A
Güncelleme almayacak
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Xiaomi Mi Mix 3 5G
Güncelleme almayacak
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Xiaomi Mi Mix Alpha
Güncelleme almayacak
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Peki hangi telefonlar Android 11 güncellemesini alacak? İşte o telefonlar...
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Huawei P30
Ekranı: 6.1 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
İşlemci: Kirin 980
Bataryası: 3650 mAh
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Samsung Galaxy S20
Ekranı: 6.2 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)
Bataryası: 4000 mAh
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Realme 6
Ekranı: 6.5 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel
İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T
Bataryası: 4300 mAh
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Samsung Galaxy S20
Ekranı: 6.2 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel
İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)
Bataryası: 4000 mAh
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Xiaomi Mi 9 Pro
Ekranı: 6.39 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+
Bataryası: 4000 mAh
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Honor 20 Pro
Ekranı: 6.26 inç
Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel
İşlemci: Kirin 980 (7 nm)
Bataryası: 4000 mAh
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