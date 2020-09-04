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Hürriyet
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Teknoloji
hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 04 Eylül 2020 - 10:09 | 

İşte dünyanın en çok satan telefonları

Farklı fiyat aralıklarında satılan pek çok telefon modeli bulunuyor. Peki en çok hangi telefon satıyor?

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1
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Omdia'nın yayınladığı rapora göre 2020’nin ilk 6 ayında en çok satın alınan akıllı telefon modelleri belli oldu. İşte çok satan o telefonlar...

2
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iPhone 11 Pro:

Satış adedi: 6.7 milyon adet

3
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Xiaomi Redmi 8:

Satış adedi: 6.8 milyon adet

4
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Xiaomi Redmi 8A:

Satış adedi: 7.3 milyon adet

5
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iPhone 11 Pro Max:

Satış adedi: 7.7 milyon adet

6
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iPhone XR:

Satış adedi: 8 milyon adet

7
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iPhone SE 2020:

Satış adedi: 8.7 milyon adet

8
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Redmi Note 8 Pro:

Satış adedi: 10.2 milyon adet

9
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Redmi Note 8:

Satış adedi: 11 milyon adet

10
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Samsung Galaxy A51:
br>Satış adedi: 11.4 milyon adet

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iPhone 11:

Satış adedi: 37.7 milyon adet

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Xiaomi telefon sahiplerini üzecek haber geldi. Şirket, Android 11 güncellemesini bu telefon modellerinin hiçbirine sunmayacak. İşte yavaş yavaş ölüme terk edilecek o telefonlar...

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Xiaomi Mi CC9e

Güncelleme almayacak

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Redmi Note 8 Pro

Güncelleme alacak

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Redmi Note 8T

Güncelleme almayacak

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Redmi Note 8

Güncelleme alacak

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Redmi Note 7 Pro

Güncelleme almayacak

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Redmi Note 7

Güncelleme almayacak

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Redmi Note 7S

Güncelleme almayacak

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Redmi 8

Güncelleme almayacak

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Redmi 8A

Güncelleme almayacak

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Xiaomi Mi Mix 3 5G

Güncelleme almayacak

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Xiaomi Mi Mix Alpha

Güncelleme almayacak

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Peki hangi telefonlar Android 11 güncellemesini alacak? İşte o telefonlar...

26Huawei P30
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Huawei P30

Ekranı: 6.1 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980

Bataryası: 3650 mAh

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28Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

29Realme 6
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Realme 6

Ekranı: 6.5 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

İşlemci: Mediatek MT6785 Helio G90T

Bataryası: 4300 mAh

30Samsung Galaxy S20
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Samsung Galaxy S20

Ekranı: 6.2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Exynos 990 (7 nm+)

Bataryası: 4000 mAh

31Xiaomi Mi 9 Pro
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Xiaomi Mi 9 Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+

Bataryası: 4000 mAh

32Honor 20 Pro
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Honor 20 Pro

Ekranı: 6.26 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

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Başarılı bir vlogger olmak için 10 püf nokta!

Telefonumuz her zaman yanımızda ve sürekli bir şeyler çekiyoruz ama yalnızca “işte bu” dediğimiz görüntüler vlog’umuzu başarıya götürür. Peki nasıl “O” görüntüyü yakalarız? Vlog çekmenin püf noktaları nelerdir? İşte bu videoda sizlere başarılı bir vlogger nasıl olunur bunu anlamanız için bazı ipuçlarımız var. (Sponsorlu)

34Oppo Find X2
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Oppo Find X2

Ekranı: 6.7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 4200 mAh

35Samsung Galaxy S20 Ultra
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Samsung Galaxy S20 Ultra

Ekranı: 6.9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3168 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 (7 nm+)

Bataryası: 5000 mAh

36Huawei P30 Pro
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Huawei P30 Pro

Ekranı: 6.47 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 3200 piksel

İşlemci: Kirin 980 (7 nm)

Bataryası: 4200 mAh

37Nokia 8.1
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Nokia 8.1

Ekranı: 6.18 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM710 Snapdragon 710 (10 nm)

Bataryası: 3500 mAh

38Xiaomi Mi 9T Pro
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Xiaomi Mi 9T Pro

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

39Nokia 7.2
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Nokia 7.2

Ekranı: 6.3 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2280 piksel

İşlemci: Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm)

Bataryası: 3500 mAh

40Xiaomi Mi 9 Pro 5G
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Xiaomi Mi 9 Pro 5G

Ekranı: 6.39 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

İşlemci: Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm)

Bataryası: 4000 mAh

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