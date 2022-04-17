İşte çıyanların, denizanalarına saldırdığı anlar

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Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'deki denizanası popülasyonunun azaldığını söyledi. Kayalık bölgelerin diplerinde yer alan denizanalarını, deniz çıyanların tükettiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Çıyan, denizanalarının üzerine yapışıyor. Denizanasının ağırlığı arttığı için dipte kalıyor. Ne kadar çıyan varsa denizanasına saldırıyor" dedi. Prof. Dr. Gökoğlu, çıyanların küme halinde denizanalarına saldırdığı anları da görüntüledi.