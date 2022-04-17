Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

İşte çıyanların, denizanalarına saldırdığı anlar

#Antalya#Çıyan#Denizanası

Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Akdeniz'deki denizanası popülasyonunun azaldığını söyledi. Kayalık bölgelerin diplerinde yer alan denizanalarını, deniz çıyanların tükettiğini belirten Prof. Dr. Gökoğlu, “Çıyan, denizanalarının üzerine yapışıyor. Denizanasının ağırlığı arttığı için dipte kalıyor. Ne kadar çıyan varsa denizanasına saldırıyor" dedi. Prof. Dr. Gökoğlu, çıyanların küme halinde denizanalarına saldırdığı anları da görüntüledi.

1/7İşte çıyanların, denizanalarına saldırdığı anlar
2/7İşte çıyanların, denizanalarına saldırdığı anlar
3/7İşte çıyanların, denizanalarına saldırdığı anlar
4/7İşte çıyanların, denizanalarına saldırdığı anlar
5/7İşte çıyanların, denizanalarına saldırdığı anlar
6/7İşte çıyanların, denizanalarına saldırdığı anlar
7/7İşte çıyanların, denizanalarına saldırdığı anlar
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Çıyan#Denizanası