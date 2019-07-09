ÃœÃ§ Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmesine raÄŸmen zayÄ±f olan Kate Middleton bunlarÄ± yiyormuÅŸ....
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Daha ilk bebeÄŸi George'u dÃ¼nyaya getirmesinin Ã¼zerinden sadece bir ay geÃ§miÅŸti ki dÃ¼mdÃ¼z karnÄ± ve incecik siluetiyle kamuoyunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ± Cambridge DÃ¼ÅŸesi Middleton. Bu durum diÄŸer iki Ã§ocuÄŸunda da deÄŸiÅŸmedi. Peki Middleton'Ä±n hiÃ§ Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmemiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nmesinin sÄ±rrÄ± ne? Bunu merak eden Ä°ngiliz basÄ±nÄ± bunun da peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Son zamanlarda aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±f bulunan Middleton'Ä±n ne yiyip de bu kadar ince kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.
Ä°ÅŸte Middleton'Ä±n Ã¼Ã§ Ã¶ÄŸÃ¼n yedikleri ve bununla yetinmeyip formda kalmak iÃ§in yaptÄ±klarÄ±.
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Sabah kahvaltÄ±sÄ±: Kate Middleton sabah kahvaltÄ±sÄ±nda smoothie iÃ§iyor. En Ã§ok tÃ¼kettiÄŸi ise besleyici deÄŸeri nedeniyle son dÃ¶nemde iyice Ã¶n plana Ã§Ä±kan bir tÃ¼r yosun tÃ¼rÃ¼ olan spirulina, yeÅŸil lahana, meabolizmayÄ± hÄ±zlandÄ±rmasÄ±yla bilinen maÃ§a tozu, Ä±spanak, marul, kiÅŸniÅŸ, ve yaban mersini ile yapÄ±lan smoothie. DÃ¼ÅŸes, bu smoothie sayesinde hem kendisi iÃ§in gerekli olan vitamin ve mineralleri alÄ±yor hem de formunu konuyor.
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Kate Middleton'Ä±n Ã¶ÄŸle yemeÄŸine gelince... Ä°ngiliz basÄ±nÄ±na gÃ¶re DÃ¼ÅŸes'in en sevdiÄŸi seÃ§eneklerden biri kocaman bir kase dolusu meyve ve salata.
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Middleton cildinin gÃ¼zelliÄŸini korumak iÃ§in karpuz salatasÄ±, Ä°spanyol mutfaÄŸÄ±nÄ±n en Ã¼nlÃ¼ yiyeceklerinden biri olan soÄŸuk Ã§orba yani gazpacho, Latin Amerika'ya Ã¶zgÃ¼ bir tÃ¼r teknikle, limon iÃ§ine yatÄ±rÄ±larak hazÄ±rlanan Ã§iÄŸ balÄ±k gibi yiyecekler tÃ¼ketiyor.
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Middleton akÅŸam yemeÄŸinde ise kocasÄ± Prens William'Ä±n isteÄŸi Ã¼zerine daha geleneksel davranÄ±yor. Genellikle fÄ±rÄ±nlanmÄ±ÅŸ tavuk ve Ã§orba tÃ¼ketiyor.
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ÃœÃ§ Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmesine raÄŸmen hala incecik bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye sahip olan Kate Middleton, aslÄ±nda ÅŸekerli atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klarÄ± Ã§ok seviyor. Evlenmeden Ã¶nce sÄ±k sÄ±k yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± yerin yakÄ±nlarÄ±ndaki dÃ¼kkandan ÅŸekerlemeler alÄ±p tÃ¼ketirken gÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu. Fakat artÄ±k daha dikkatli davranÄ±yor. Middleton, canÄ± ÅŸekerli atÄ±ÅŸtÄ±rmalÄ±klar istediÄŸinde Ã§ilek, yaban mersini gibi meyveleri badem sÃ¼tÃ¼yle birlikte tÃ¼ketiyor. BÃ¶ylece vÃ¼cuduna zararlÄ± olacak yiyeceklerden uzak dururken aynÄ± zamanda tatlÄ± ihtiyacÄ±nÄ± da gideriyor.
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Kate Middleton, fÄ±rsat buldukÃ§a mutfakta vakit geÃ§irmeyi seviyor. Hatta bÃ¼yÃ¼k Ã§ocuklarÄ± George ve Charlotte'u da zaman zaman mutfaÄŸa sokuyor. Zaman zaman birlikte Ã§ocuklarÄ±n da seveceÄŸi yiyecekler hazÄ±rlÄ±yorlar.
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Ama Kate Middleton'Ä±n zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±nÄ±n tek sÄ±rrÄ± beslenme deÄŸil. Ä°ÅŸte diÄŸer ayrÄ±ntÄ±lar.
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36 yaÅŸÄ±ndaki Kate Middleton, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdikten sadece Ã¼Ã§ hafta sonra Prens Harry ile Meghan Markle'Ä±n dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼nde boy gÃ¶sterdi. Hem de bazÄ±larÄ±na gÃ¶re daha Ã¶nce defalarca giydiÄŸi bir kÄ±yafetle.
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AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu durumda Middleton'Ä±n elbiseyi daha Ã¶nce giyip giymemesi Ã§ok da Ã¶nemli deÄŸil. Ã–nemli olan Ã¼Ã§ Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirip nasÄ±l bÃ¶yle incecik kaldÄ±ÄŸÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Middleton, sadece dÃ¼ÄŸÃ¼nde deÄŸil geÃ§tiÄŸimiz hafta sonu dÃ¼zenlenen KraliÃ§e'nin doÄŸum gÃ¼nÃ¼ etkinliklerinde de incecik gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Ä°ÅŸte uzmanlar oturup dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼, taÅŸÄ±ndÄ± ve Middleton'Ä±n bu inceliÄŸinin sÄ±rlarÄ±nÄ± yorumladÄ±.
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BazÄ± kadÄ±n doÄŸum uzmanlarÄ±na gÃ¶re kadÄ±nlarÄ±n bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼ doÄŸum yaptÄ±ktan sonra kÄ±sacÄ±k zamanda eski kilolarÄ±na dÃ¶necek kadar ÅŸanslÄ±. AslÄ±na bakÄ±lÄ±rsa bu ÅŸansÄ± da kendileri yaratÄ±yorlar. Burada kilit nokta hamilelik sÄ±rasÄ±nda saÄŸlÄ±klÄ± beslenmek ve fazla kilo almamak iÃ§in Ã§aba gÃ¶stermek.
Bu uzmanlara gÃ¶re Kate Middleton, her Ã¼Ã§ hamileliÄŸinde de yediÄŸine iÃ§tiÄŸine dikkat etti. Egzersizlerini hamileliÄŸine gÃ¶re dÃ¼zenledi ama yine de aksatmadÄ±.
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BazÄ± uzmanlara gÃ¶re de Kate Middleton bu konuda genetik olarak da ÅŸanslÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ artÄ±k genÃ§lik Ã§aÄŸlarÄ±nda olmayan annesi de Ã¼Ã§ Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmiÅŸ olmasÄ±na ve yaÅŸÄ±ndan dolayÄ± metabolizmasÄ± yavaÅŸlamÄ±ÅŸ olmasÄ±na raÄŸmen hala formda gÃ¶rÃ¼nebiliyor.
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Fitnes uzmanlarÄ± ise Kate Middleton'Ä±n hamilelikten sonra kÄ±sa zamanda forma girmesini spor yapma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ± uzun zamandÄ±r sÃ¼rdÃ¼rmesine baÄŸlÄ±yor. Bu DÃ¼ÅŸes'in kaslarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ kÄ±lÄ±yor ve metabolizma hÄ±zÄ± da dÃ¼ÅŸmÃ¼yor.
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Bu fitnes uzmanlarÄ± Kate Middleton'Ä±n Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ bebeÄŸini dÃ¼nyaya getirdikten kÄ±sa bir sÃ¼re sonra forma girmesini sporun yanÄ± sÄ±ra saÄŸlÄ±klÄ± beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan asla vazgeÃ§memesine de baÄŸlÄ±yor.
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DÃ¼ÅŸes'in dÃ¼nyanÄ±n dÃ¶rt bir yanÄ±ndaki hayranlarÄ± da bÃ¼tÃ¼n bunlara ek olarak bir baÅŸka olasÄ±lÄ±k ortaya atÄ±yor. "Kate tÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n gÃ¶zÃ¼ Ã¶nÃ¼nde bir kiÅŸi. O yÃ¼zden kendine Ã§ok iyi bakÄ±yor. Hatta bunun iÃ§in birÃ§ok kadÄ±nÄ±n hayal bile edemeyeceÄŸi kadar zaman harcÄ±yor" diye yorum yapÄ±yorlar.
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Bu arada Kate Middleton'Ä±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Kensington SarayÄ±'nÄ±n Ã¶zel yÃ¼zme havuzu ve spor salonu var. BirÃ§ok kiÅŸiye gÃ¶re Middleton, her ne kadar kendisi Ã§ok aÃ§Ä±klama yapmasa da burada Ã¶zel antrenÃ¶rlerle Ã§alÄ±ÅŸÄ±p kilosunu koruyor.
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Ä°lk bebeÄŸi George'u dÃ¼nyaya getirdikten sadece Ã¼Ã§ ay sonra dÃ¼mdÃ¼z karnÄ±yla objektif karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±kan Middleton, kÄ±zÄ± Charlotte'un doÄŸumundan iki ay sonra da yine incecik bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yle vaftiz tÃ¶renine katÄ±ldÄ±. Muhtemelen yine Ã¶yle olacak. Middleton, Prens Harry'nin 19 MayÄ±s'taki nikah tÃ¶reninde de yine herkesi ÅŸaÅŸÄ±rtacak kadar ince gÃ¶rÃ¼nÃ¼yordu. Peki bunun sÄ±rrÄ± ne? Evlenmeden Ã¶nce balÄ±k etli bir genÃ§ kÄ±z olan Middleton, ne yapÄ±yor ne yiyip iÃ§iyor da hamilelikten sonra bile incecik kalabiliyor. Ä°ÅŸte DÃ¼ÅŸes'in beslenme sÄ±rlarÄ±.
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OÄŸlunu dÃ¼nyaya getirdikten Ã¼Ã§ ay sonra dÃ¼mdÃ¼z karnÄ±yla objektif karÅŸÄ±sÄ±na geÃ§ti Middleton.
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KÄ±zÄ±nÄ± dÃ¼nyaya getirdikten iki ay sonra dÃ¼zenlenen vaftiz tÃ¶reninde de sanki hiÃ§ hamile kalmamÄ±ÅŸ gibiydi. Ä°ÅŸte bunun sÄ±rlarÄ±.
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Evlenmeden Ã¶nce balÄ±k etli bir genÃ§ kÄ±z olan Middleton, evlendikten sonra ise hamilelik sÄ±rasÄ±nda bile kilo almÄ±yor. Bunun en Ã¶nemli nedeni uyguladÄ±ÄŸÄ± Ã¶zel beslenme programÄ±.
GÃ¶zdesi ise Dukan Diyeti. Yani proteini yÃ¼ksek, karbonhidrat oranÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼k bir beslenme uyguluyor. Bu diyeti uygulayan diÄŸer Ã¼nlÃ¼ler arasÄ±nda yÄ±llara meydan okuyan Jennifer Lopez ile top model Gisele Bundchen de var.
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Bunun yanÄ± sÄ±ra Kate Middleton, sebze ve meyveleri Ã§iÄŸ olarak tÃ¼ketiyor. Bu sadece kilo korumayÄ± deÄŸil aynÄ± zamanda saÃ§ ve tÄ±rnaklarÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±klÄ± olmasÄ±nÄ± da saÄŸlÄ±yor. AyrÄ±ca saÄŸlÄ±klÄ± piÅŸirilmiÅŸ deniz Ã¼rÃ¼nleri de Middleton'Ä±n sofrasÄ±ndan eksik etmediÄŸi yiyeceklerden.
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BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda Middleton bir baharat tutkunu. Ã–zellikle de acÄ± baharatlarÄ± tercih ediyor. Bunlar da metabolizmasÄ±nÄ±n hÄ±zlanmasÄ±na yardÄ±mcÄ± oluyor.
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Middleton son dÃ¶nemde tÃ¼m dÃ¼nyayÄ± kasÄ±p kavuran "plank" Ã§Ä±lgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sÄ±kÄ± takipÃ§ilerinden biri. Yere uzanÄ±p yapÄ±lan ve herhangi bir ekipman gerektirmeyen plank Ã¶zellikle kol ve karÄ±n kaslarÄ±nÄ±n sÄ±kÄ±laÅŸmasÄ±nÄ± saÄŸlÄ±yor. Bunun yanÄ± sÄ±ra plank hareketleri sayesinde vÃ¼cudun tÃ¼m kaslarÄ± dengeli bir biÃ§imde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.
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Ã–zellikle de karÄ±n kaslarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek isteyenlere mekik Ã§ekmek yerine Ã¶nerilen yeni kuÅŸak bir egzersiz yÃ¶ntemi plank.
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AynÄ± zamanda KaliforniyalÄ± bir kiÅŸisel eÄŸitmen olan Greg Glassman tarafÄ±ndan yaratÄ±lan CrossFit'in de tutkunlarÄ±ndan biri Middleton.
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SÄ±kÄ± bir diyet programÄ± da uygulayan Kate Middleton boÅŸ kaldÄ±ÄŸÄ± her anÄ±nÄ± da hareket ederek deÄŸerlendiriyor. Kimi zaman kocasÄ± William ile kimi zaman da kardeÅŸi Pippa ile birlikte bisiklete biniyor.
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GenÃ§lik yÄ±llarÄ±nda kÃ¼rek de dahil Ã§ok sayÄ±da spor dalÄ±yla ilgilenen Middleton sÄ±k sÄ±k tenis de oynuyor.
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KardeÅŸi Pippa Middleton ile buluÅŸtuÄŸunda yaptÄ±klarÄ±ndan biri de yÃ¼zmek ve suda aerobik yapmak. DÃ¼ÅŸesin kardeÅŸi Pippa da atletik fiziÄŸiyle dikkat Ã§ekiyor.
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Kensington SarayÄ±'ndan bir kaynaÄŸÄ±n anlattÄ±ÄŸÄ±na gÃ¶re Kate Middleton her gÃ¼n en az bir saatini spora ayÄ±rÄ±yor. Ã–nce Ä±sÄ±nma hareketleri yaptÄ±ktan sonra kaslarÄ±nÄ± Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor.
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Middleton'Ä±n hem bedenini hem de fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ korumak iÃ§in baÅŸvurduÄŸu yollardan biri de yoga yapmak. Pilates de vazgeÃ§ilmezleri arasÄ±nda.
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Ã‡ocukluk yÄ±llarÄ±ndan bu yana sporun Ã§eÅŸitli dallarÄ±yla iÃ§ iÃ§e olan Middleton'Ä±n yapamadÄ±ÄŸÄ± tek ÅŸey ata binmek. DÃ¼ÅŸes'in atlara alerjisi olduÄŸu biliniyor. Boyu 1.75 cm olan Kate Middleton'Ä±n kilosu da 50 civarÄ±nda.
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Middleton'a yakÄ±n kaynaklar genÃ§ kadÄ±nÄ±n fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼sÃ¼nÃ¼ Ã§ok Ã¶nemsediÄŸini ve bu yÃ¼zden de elinden geleni yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylÃ¼yor. Bu konuda 60'lÄ± yaÅŸlarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ halde Ã§ok iyi bir fiziksel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ye sahip olan annesi Carole Middleton'Ä± Ã¶rnek aldÄ±ÄŸÄ± da sÃ¶ylenenler arasÄ±nda.
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Carole Middleton'Ä± yakÄ±ndan tanÄ±yanlar onun kelimenin tam anlamÄ±yla bir spor baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± olduÄŸunu sÃ¶ylÃ¼yor.