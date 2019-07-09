Daha ilk bebeÄŸi George'u dÃ¼nyaya getirmesinin Ã¼zerinden sadece bir ay geÃ§miÅŸti ki dÃ¼mdÃ¼z karnÄ± ve incecik siluetiyle kamuoyunun karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ± Cambridge DÃ¼ÅŸesi Middleton. Bu durum diÄŸer iki Ã§ocuÄŸunda da deÄŸiÅŸmedi. Peki Middleton'Ä±n hiÃ§ Ã§ocuk dÃ¼nyaya getirmemiÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nmesinin sÄ±rrÄ± ne? Bunu merak eden Ä°ngiliz basÄ±nÄ± bunun da peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼. Son zamanlarda aÅŸÄ±rÄ± zayÄ±f bulunan Middleton'Ä±n ne yiyip de bu kadar ince kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne serdi.



Ä°ÅŸte Middleton'Ä±n Ã¼Ã§ Ã¶ÄŸÃ¼n yedikleri ve bununla yetinmeyip formda kalmak iÃ§in yaptÄ±klarÄ±.



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