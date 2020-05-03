İşte bu yılın en çok satılan otomobil markaları

Bu dönemde 23 bin 553 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu markayı 20 bin 453 ile Fiat, 14 bin 495 ile Volkswagen, 9 bin 594 ile Dacia, 9 bin 177 ile Toyota izledi.



En çok tercih edilen marka Renault'ta, ocakta 11 bin 102, şubatta 4 bin 994, martta 7 bin 457 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Fiat'ta ise ocakta 12 bin 102, şubatta 3 bin 823, martta 4 bin 516 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleşti.