İşte bu yılın en çok satılan otomobil markaları

Türkiye'de bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan otomobiller arasında en çok terli otomobiller yer aldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgiye göre, bu yılın ilk çeyreğinde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38 artışla 219 bin 747'ye ulaştı. Kaydı yapılan bu taşıtların 141 bin 354'ünün otomobil olduğu gözlendi.
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Kaydı yapılan otomobillerin markalara göre dağılımı incelendiğinde Renault'un en çok tercih edilen marka olduğu tespit edildi.
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Bu dönemde 23 bin 553 Renault marka otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Bu markayı 20 bin 453 ile Fiat, 14 bin 495 ile Volkswagen, 9 bin 594 ile Dacia, 9 bin 177 ile Toyota izledi.
En çok tercih edilen marka Renault'ta, ocakta 11 bin 102, şubatta 4 bin 994, martta 7 bin 457 otomobilin trafiğe kaydı yapıldı. Fiat'ta ise ocakta 12 bin 102, şubatta 3 bin 823, martta 4 bin 516 otomobilin trafiğe kaydı gerçekleşti.