İşte bu haftanın en çok satan elektronik ürünleri

Telefondan akıllı hoparlöre kulaklıktan tıraş makinesine işte bu haftanın en çok satan ve dikkat çeken elektronik ürünleri...
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Xiaomi Redmi Note 8
Xiaomi'nin yeni akıllı telefonlarından biri olan Redmi Note 8, düşük fiyatına karşın yüksek donanımıyla dikkat çeken bir ürün. 6.3 inç ekran boyutuyla gelen ve 48+8+2+2 MP arka kamera ile 13 MP ön kameraya sahip olan telefon, 4000 mAh kapasiteli bataryaya sahip ve şarjı hayli uzun dayanıyor.
Xiaomi'nin akıllı TV kutusu Xiaomi Mi Box S 4K Android TV Box Media Player, global versiyonu ve Türkçe dil desteği ile dikkat çekiyor. Hızlı işlemcisi, güçlü grafik yongası ve 4K desteği ile gelen ürün, yüksek görüntü ve ses performansı sunuyor.
Apple'ın popüler kablosuz kulaklığı AirPods'un ikinci jenerasyonu, ses kalitesiyle dikkat çekiyor ve şarj kutusundan kulaklıkları çıkarır çıkarmaz aktif hale geliyor. Kablosuz kulaklık arıyorsanız bu cihaza şans verebilirsiniz.
Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkamadığımız bugünlerde tıraş makinelerin satışlarında da ciddi bir artış oldu. Tıraş makinesi dendiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Remington'ın bu ürünü de evde saç kesimi için ideal.
Diş fırçaları da son teknolojiye uydu. Dişleri sararak sıradan manuel diş fırçalarından daha fazla plak temizleme yapabilen ürün, derinlemesine dişlerinizi fırçalıyor. Değiştirilme zamanı geldiğini hatırlatan gösterge kıllarıyla dikkat çeken cihaz, beraberinde yedek başlıklarıyla da geliyor.
2500 Watt desteğine sahip olan S-Link Swapp Sp10Af Usb 3.1A Priz, akım korumalı olduğundan cihaza zarar verebilecek yüksek gerilime karşı koruma sağlar. Ürün, aynı zamanda dalgalanma ve gerilimdeki gürültüleri minimize eder.
P5 Perfect görüntü motoruyla gelen görüntüyü işleyerek çok daha iyi görüntüleri ekrana yansıtabilen Philips Ambilight 50PUS7304/62 Televizyon, Google Assistant sayesinde sesinizle televizyonu kumanda edebilmenizi sağlıyor. Dolby Vision, HDR 10+ ve HDR desteği de mevcut.
100 g'lık hassasiyet ve 150 kg'lık maksimum kapasiteye sahip olan Tefal Pp1061 Premiss Cam Banyo Tartısı, 8x28 cm cam platformdan oluşuyor. Ürün, kolay okuma sağlayan 23 mm'lik sayı göstergeleriyle maksimum kullanım kolaylığı sağlıyor.
Prizmatik arka kapak tasarımıyla dikkat çeken Samsung Galaxy A51, uygun fiyata sahip olan; ancak donanım seviyesi olarak yüksek seviyede olan telefon arayanlar için geliştirilen bir ürün. Cihazın arka yüzünde 48 MP ana kamerayla birlikte dört kamera bulunuyor.
Dizüstü veya masa üstü bilgisayarlar için geliştirilen SanDisk 480GB SSD Plus, daha hızlı ön yükleme, kapanma ve uygulama yanıtıyla kullanıcıların yavaşlık sorununu ortadan kaldıran bir depolama cihazı.