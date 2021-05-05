İşte Bill Gates'in unutamadığı aşkı: 27 yıllık evliliği o mu bitirdi?
Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve eşi Melinda Gates, 27 yıllık evliliklerine son verme kararı aldı. Kısa sürede dünya gündemine oturan karar sonrası pek çok ayrıntı ortaya çıktı. Onlardan bir tanesi ise filmleri aratmayacak bir ayrılık hikayesi...
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65 yaşındaki Bill Gates, Pazartesi günü kişisel Twitter hesabından kendisinin ve 56 yaşındaki eşi Melinda'nın boşanma kararı aldıklarını duyurdu. Bu karar sonrası Gates'in filmleri aratmayacak eski aşı yeniden gündeme geldi.
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İngiliz Daily Mail gazetesi Bill Gates ve Ann Winblad'ın fırtınalı aşkını sayfalarına taşıdı. 1980'li yıllarda çıkmaya başlayan ikili 1987'de ayrıldı. Aynı yıl Gates Melinda ile evlendi.
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Ancak görünen o ki Gates eski aşkını hiçbir zaman unutamadı. Aynı habere göre, ünlü milyarder evliliği boyunca neredeyse her yıl Ann ile birlikte vakit geçirdi.
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Hatta ikili Gates'in evli olduğu dönemde bir hafta sonunu Outer Banks of North Carolina'daki sahil evinde geçirdi.
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Ancak ikilinin ilişkisinin bir dostluğa dönüştüğü de sıkça dile getiriliyor. Hatta Gates'in evlilik teklifi etmeden önce Ann'e danıştığı bile biliniyor.
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EVLİLİĞİ İÇİN ONAY İSTEDİ
TIME dergisindeki 1997 tarihli bir yazıda Bill Gates, 'Melinda'yla evlenmeyi düşündüğümde Ann'i aradım ve onayını istedim' ifadelerini kullanmıştı.
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Aynı TIME dergisi yazısında Ann ise 'Bill'e Melinda'nın onun için iyi bir eşleşme olacağını çünkü entelektüel bir dayanıklılığa sahip olduğunu söyledim' ifadesini kullanmıştı.
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Başka bir deyişle Ann bu evliliğe onay verdi. Melinda'nın onayıyla ise Gates eski aşkı ile ilişkisini canlı tuttu.
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Ekonomi ve Bilgisayar Bilimleri mezunu olan Melinda, Bill ile tanışma hikayelerini şu sözler ile anlatmıştı: “Bir gün Microsoft’un otoparkında karşılaştık ve kısa bir sohbet etme şansımız oldu. Konuşmanın sonunda bana 2 hafta sonra Cumartesi akşamı birlikte yemeğe çıkmak için uygun olup olmadığımı sordu. Bu kadar ileri bir tarihte müsait olup olmadığımı bilmediğimi söyleyerek güldüm. Birkaç saat sonra beni aradı ve bu akşam için yemeğe davet etti ve ben de kabul ettim. Hikayemiz böyle başladı.”
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SON DÖNEMİN EN BÜYÜK VARLIK BÖLÜŞÜMÜ
Bill ve Melinda'nın boşanması, Jeff Bezos ve eşi MacKenzie'nin 2019'un ortalarında ayrılmasından bu yana en büyük varlık bölüşümü olacak.
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AYRILIÜI BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU
Bill Gates geçtiğimiz günlerde paylaştığı mesajında şu ifadelere yer vermişti: 'Epey düşünme ve çok fazla uğraşın ardından, evliliğimize son verme kararı aldım. Son 27 yılda üç muhteşem çocuk büyüttük ve tüm dünyada insanların sağlıklı ve üretken hayatlar sürebilmesini olanaklı kılmak için çalışan bir vakıf kurduk.'
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Vakıfta birlikte çalışmayı sürdüreceklerini ifade eden Gates, 'Fakat hayatlarımızın sonraki safhasında bir çift olarak birlikte ilerleyemeyeceğiz' yazmıştı.
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Genelde hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı seven çift beraber kurdukları Bill ve Melinda Gates Vakfı’yla yaptıkları çalışmalarla objektiflere yansıyordu.
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Bill Gates’in kuruluşundan bu yana Bill&Melinda Gates vakfına 50 milyar dolar bağışladığı hesaplanıyor.
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GATES VE EŞİ BU ŞİRKETLERE YATIRIM YAPTI
Kovid-19'a karşı başlatılan projelere de maddi destek sağlayan Gates bu kapsamda milyonlarca dolar harcamış durumda. Peki Gates çiftinin yönettiği Gates Vakfı hangi projelere yatırım yaptı? İşte Bill Gates ve eşinin yatırım yaptığı 4 corona virüs aşısı...
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Gates Vakfı bu alanda ilk yatırımını 2002 yılında Pfizer'a yapmıştı. Vakıf Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin sahibi olduğu BioNTech’e ilk yatırımını da salgından önce gerçekleştirdi. Vakıf, 2019 yılında BioNTech’e 55 milyon dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi.
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BioNTech, Gates Vakfı'nın dikkatini çeken tek Alman biyoteknoloji şirketi değil. Gates çiftinin yönettiği vakıf, 2015 yılında CureVac'a 52 milyon dolar yatırım yapmıştı. Gates Vakfı 3 yıl önce HIV'e karşı piyasadaki tedavi yöntemlerinden daha az maliyetli bir yol bulunmak için yola çıkan Vir Biotechnology'e de yatırım yapmıştı.
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Vir Biotechnology corona virüs salgını ile birlikte bu alanda da araştırmalar başlattığını duyurmuştu. Vir Biotechnology, İngiliz ilaç şirketi GlaxoSmithKline (GSK) ile birlikte koronavirüse karşı geliştirilen antikor tedavisinin son aşama insan deneylerine geçtiğini duyurmuştu.