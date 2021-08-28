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Magazin
Haber Giriş: 28 Ağustos 2021 - 08:04 | 

İşte Benim Stilim yarışmacısı Didem Ezgi Akın ile Muti aşkı evliliğe gidiyor!

Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...

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1Evliliğe doğru

Evliliğe doğru

“Yansın Geceler” şarkısıyla tanınan rap’çi Muti ve “İşte Benim Stilim” yarışmasıyla adını duyuran Didem Ezgi Akın ilk kez Bodrum’da görüntülendi. Sevgililer, önceki gün Türkbükü’ndeki Ganj Beach’te objektife yansıdı. Muti, görüntülendiklerini fark edince muhabirlere açıklama yaptı: “Arkadaşlar Didem’le ilişkimiz evliliğe doğru gidiyor. Lütfen yanlış bir şey yazmayın. Sevgilim olur kendisi.” (Umut ÜNVER)

2Alaçatı’da el ele

Alaçatı’da el ele

Özge Borak, Çeşme tatilinde yeni sevgilisiyle el ele görüntülendi.Yazın son günlerini Çeşme’de geçiren Özge Borak, önceki akşam Altan isimli yeni sevgilisiyle Alaçatı’daydı. El ele dolaşan çift, objektifleri fark edince kısa süreli bir şaşkınlık yaşadı. Özge Borak, fotoğraflarını çeken muhabirlere iyi akşamlar dileyerek uzaklaştı.

Özge Borak, ilişkilerinin kısa süre önce başladığını ve mutlu olduklarını söyledi.(Deniz BOY)

3Arayan olursa merdivenlerdeyiz

Arayan olursa merdivenlerdeyiz

Bengi Öztürk, kızı Vera ile eğlenceli anlarını sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Öztürk, önceki gün evinin merdivenlerinde çekilmiş bir pozunu şu notla beğeniye sundu: “Vera’nın canı merdivende oturmak istiyor yapacak bir şey yok. Saçlarımın halini soracak olursanız diyeceğim şu ki ‘erkenciyiz a dostlar’. Sıcaklar, dişler, ataklar derken uykuları bulamaz olduk. Arayan soran olursa Vera ile merdivenlerdeyiz.”

4Tartıştığım kişi kuzenimdi

Tartıştığım kişi kuzenimdi

İlker Aksum önceki gün Etiler’de görüntülendi. Ünlü oyuncu, geçtiğimiz günlerde yol ortasında bir kadınla tartışmıştı. Aksum, konu ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “Tartıştığım kişi kuzenimdi. Öyle büyütülecek bir şey yok. Biraz sinirlendim, daha sonra tatlıya bağlandı. İnsanlar ‘Reklam için Etiler’e gidiyor’ diye eleştiride bulunmuş. Yahu ben burada oturuyorum.” (Sayit DURMAZ)

5Çok özel bir dilek diledim

Çok özel bir dilek diledim

Kanal D’nin sevilen dizisi “Baht Oyunu”nda rol alan Tuğba Çom Makar, yeni yaşını önceki akşam görüntü yönetmeni eşi Erhan Makar’la Rixos Pera Otel’in üst katında bulunan Golden Hour’da kutladı. 31 yaşına basan oyuncu, pastasının mumlarını üflerken “Dileğim gerçekleşmeden kimseye söylemem. Çok özel bir dilek diledim” dedi. ◊ Sayit DURMAZ

6Yaramazlık yapması için kolunu sıkardım

Yaramazlık yapması için kolunu sıkardım

Onur Büyüktopçu önceki gün annesi Ayşe Hanım’la Etiler Akmerkez’de görüntülendi. Oyuncu, annesinin doğum günü olduğunu ve tüm günü ona ayırdığını söyledi. Büyüktopçu’nun annesi de “Oğlumla arkadaş gibiyiz. Çocukken hiç yaramaz değildi. Komşuya gittiğimizde kolunu sıkardım, ‘yaramazlık yap’ derdim” açıklamasını yaptı. 13 kilo veren oyuncu, “Sinirli bir adam olduğum için açlığa gelemem. Yemek yiyerek zayıfladım” dedi. (Sayit DURMAZ)

7Mutluluğa ‘Evet’ dediler

Mutluluğa ‘Evet’ dediler

İş kadını Nur Saruhanoğulları ve spor yorumcusu Koray Güçlü önceki akşam Sarıyer Bahar Country’de dünya evine girdi. Törene iş, cemiyet ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Gelin ve damadın nikâh şahitliğini Aslı Hünel, Murat Kurşun ve Ahmet Selçuk İlkan üstlendi.

YILDIZ’IN SÖZLERİNİ DİKKATE ALMAYIN

Gecede İzzet Yıldızhan sahne aldı. Yıldızhan, aşının önemine vurgu yaptı: “Ben 3 doz aşı oldum. 4’üncüyü de olacağım. Bakın hastanede yatanların yüzde 99’u aşısız. Yıldız Tilbe’nin aşı karşıtı sözlerini pek dikkate almayın. O, ailenin delisidir. Pamuk gibi de bir kalbi vardır. Onca bilim insanı yanlış biliyor da Yıldız mı doğru biliyor?” (Sayit DURMAZ)

8Mutlu âşıklar

Mutlu âşıklar

Burak Çelik önceki gün Rus sevgilisi Maria Way ile Zorlu AVM’deydi. Meydan katında dolaşan iki sevgilinin samimi ve mutlu halleri objektiflere böyle yansıdı. Yeni sezon çekimlerinin önümüzdeki hafta başlayacağını belirten oyuncu, tatilinin son günlerini İstanbul’da sevgilisiyle birlikte geçirdiğini sözlerine ekledi.

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