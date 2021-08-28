İşte Benim Stilim yarışmacısı Didem Ezgi Akın ile Muti aşkı evliliğe gidiyor!

Mutluluğa ‘Evet’ dediler İş kadını Nur Saruhanoğulları ve spor yorumcusu Koray Güçlü önceki akşam Sarıyer Bahar Country’de dünya evine girdi. Törene iş, cemiyet ve sanat camiasından çok sayıda isim katıldı. Gelin ve damadın nikâh şahitliğini Aslı Hünel, Murat Kurşun ve Ahmet Selçuk İlkan üstlendi.



YILDIZ’IN SÖZLERİNİ DİKKATE ALMAYIN



Gecede İzzet Yıldızhan sahne aldı. Yıldızhan, aşının önemine vurgu yaptı: “Ben 3 doz aşı oldum. 4’üncüyü de olacağım. Bakın hastanede yatanların yüzde 99’u aşısız. Yıldız Tilbe’nin aşı karşıtı sözlerini pek dikkate almayın. O, ailenin delisidir. Pamuk gibi de bir kalbi vardır. Onca bilim insanı yanlış biliyor da Yıldız mı doğru biliyor?” (Sayit DURMAZ)